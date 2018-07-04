(Görüntülü) YSK Başkanı Sadi Güven 24 Haziran seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı 2
04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:46
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