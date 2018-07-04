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YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
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(Görüntülü) YSK Başkanı Güven, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını kaydetti. YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanı...

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını kaydetti.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Güven, cumhurbaşkanı seçiminde geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü AK Parti'nin adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını kaydetti. Güven'in açıkladığı sonuçlara göre; Erdoğan'ı 15 milyon 340 bin 321 oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce takip etti. Güven; HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener'in 3 milyon 649 bin 30, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu'nun 443 bin 704, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'in ise 98 bin 955 oy aldığını açıkladı.

MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

YSK Başkanı Güven, milletvekili kesin seçim sonuçlarına göre; AK Parti'nin 295, CHP'nin 146, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 milletvekili çıkardığını belirtti. Kesin seçim sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 42.56, MHP yüzde 11.10, CHP yüzde 22.65, HDP yüzde 11.70, İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldı.

'VATANDAŞLARIMIZ SONUÇLARI GÖREBİLECEKLER'

Sadi Güven, "Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir" dedi.

YSK Başkanı Güven, açıklamasının ardından bir basın mensubunun sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edeceğini söyledi.

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