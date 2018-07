(Görüntülü) Yıldırım: Darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Emin olun hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar ve almaya da devam edecekler. Bu alçak kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya alem bilsin ki ortaya çıkaracağız. FETÖ'nün, darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Kızılay Milli İrade Meydanı'nda şehitler için anma programı düzenledi. Anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, Ankaralıların 15 Temmuz'da memlekete sahip çıkarak meydanı darbecilere teslim etmediğini söyledi.



'SAĞCISI SOLCUSU, ZENGİNİ FAKİRİ YOKTU'



Binali Yıldırım, darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 194 kişinin gazi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Şehit ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, dik duruşlarıyla bir destan yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz, kalbimizdeki müstesna yerini mutlaka korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz şehitlerimizi anma günlerinde onları yad etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla, gururla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aziz milletimizin ta kendisidir. 15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı. 15 Temmuz'da aynı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bütün felaketler karşısında tek yürek, tek bilek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen yüce Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusunda tereddüt göstermemiştir."



'TÜRKİYE 15 TEMMUZ GECESİNDEN DAHA GÜÇLÜ'



Milletin hangi karanlık güce dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını dünya aleme ilan ettik. Milletimize silah çekenler, vatandaşın üzerine tankla yürüyenler, helikopterle ateş edenlere hak ettiği cezayı mutlaka hukuk devleti içerisinde veriyoruz, vereceğiz. Emin olun hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar ve almaya da devam edecekler. Darbenin, bu alçak kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya alem bilsin ki ortaya çıkaracağız, FETÖ'nün, darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız. Türkiye, terör örgütleriyle önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu yürüyüşünü emin adımlarla devam ettiriyor. Bugünkü Türkiye 15 Temmuz gecesi Türkiye'sinden çok daha güçlüdür" dedi.



ANKARA'DA CAMİLERDE SALA OKUNDU



Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin 2'ncı yıl dönümü nedeniyle saat 00.13'te kentteki bütün camilerde sala okundu.