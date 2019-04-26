ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı Beştepe'de kabul etti.
(Görüntülü) Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard Beştepe'de
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı Beştepe'de kabul etti.
26 Nisan 2019 Cuma 18:40
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