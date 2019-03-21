(Görüntülü) Van'ın tek kadın muhtarı üçüncü kez aday

VAN'da iki dönem erkek rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), üçüncü kez aday oluyor. Tanrıtanır, bu seçimde rakibinin olmadığını söyledi.



Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kent merkezi ve ilçelere bağlı 630 erkek muhtara karşılık görev yapan tek kadın muhtar. 2009'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin 'Kadından muhtar mı olur?' diye karşı çıktığı Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla ilgilenerek büyük çaba sarf ediyor. 10 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, bu kez rakipsiz seçime giriyor.



'YILIN EN İYİ MUHTARI SEÇİLMİŞTİ



Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçilen Tanrıtanır, 31 Mart'a yapılacak yerel seçimlerde mahallesinde bu kez rakipsiz seçime giriyor. Seçmen kağıtlarını almak için muhtarlık bürosuna gelen vatandaşlar, Tanrınar'ı sonuna kadar destekleyeceklerini söylerken, seçim çalışmalarını mahalle esnafını ve evleri ziyaret ederek sürdüren Tanrıtanır, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.



'İKİ DÖNEM REKOR OYLA SEÇİLDİM'



Muhtar Tanrıtanır, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin oy kullanıldı. Ben tek başıma bin 500 oy alarak muhtar seçildim. Diğer 4 erkek rakibim bin 500 oyu paylaştılar. O dönem Van'ın ilk ve tek kadın muhtar ünvanını aldım. 2014 seçimlerine kadar çok güzel hizmetlerim oldu. 2014 seçimlerinde de bir kadın rakibim oldu. O dönem de muhtarlık seçimlerinde 3 bin 312 oy kulanıldı. Ben 3 bin 80 oy alarak ikinci kez muhtar seçildim" dedi.



'İNSANLARLA BÜTÜNLEŞİP, GÖNÜL BAĞI KURDUM'



Yaptığı hizmetlerel mahalle sakinleriyle bütünleştiğini söyleyen Tanrıtanır şöyle konuştu: "2019 seçimlerinde de rakipsiz yoluma devam ediyorum. 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. Üçüncü döneme hazırlanıyorum. Hizmet aşkıyla çıktım ben bu yola. Hizmeti bir ibadet olarak görüyorum. Vatandaşlarla gönül bağı kurdum. Öyle bir sevgi ki; kocaman bir aile olmuşuz. İnsanların gönüllerini kazanmak hakikaten çok zor bir şey. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Van genelinde 100'e yakın kadın muhtar adayı var. Ben onlara da başarılar diliyorum. Bu bayrağı ben şu ana kadar tek başıma taşıyordum. Kadın arkadaşlarımın da muhtar olması bana büyük bir gurur verir."

