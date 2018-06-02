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(Görüntülü) Tüfenkci: Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnaf kardeşlerim verecek

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnafın vereceğini belirterek, "Esnaflarımız Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar...

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnafın vereceğini belirterek, "Esnaflarımız Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye'ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar" dedi.

Malatya'da Kışla ve İnönü caddelerinde esnafı ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istediklerini anlattı. Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin asıl amaçlarından birisinin esnafın durumunu yerinde görmek ve istişare yapmak olduğunu kaydederek, her zaman çarşı ve pazarlarda olmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonominin gerçek sahibinin çarşı ve pazar esnafı olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, "Esnaf, ekonominin bel kemiği ve nabzının attığı yer. Bu anlamıyla esnafımız son günlerde döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye'ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Tüfenkci, kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlara 24 Haziran'da en güzel cevabın esnaf tarafından verileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı buradaki esnaf kardeşlerim verecek. Kendileri de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak, gerekli cevabı sandıkta vereceklerine inanıyorlar. Biz de 24 Haziran'dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağandışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye'de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız."

 

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