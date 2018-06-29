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(Görüntülü) Trabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepki

TRABZON'da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine,...

TRABZON'da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine, basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan partililer adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Bakan Süleyman Soylu'nun sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu söyledi. Uzun, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimizin arasında ayırım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletlerimizin evlatlarıdır. Uzun, sorumsuz, hadsiz ve bölücü söylemler memleket için canlarını feda eden askerlerimizin cenazelerine gölge düşürmüştür. Bakan Soylu'nun dehşet veren bu açıklamalarıyla terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki planları bire bir örtüşmektedir. Toplumsal ayrıştırmayı derinleştiren ve vatandaşlarımız arasında tehlikeli gerginliklere yol açabilecek bu tutum, terör örgütlerine hizmet etmekten başka bir şey değildir. Toplumun şehit cenazeleri üzerinden ayrıştırmaya dönük bu kışkırtıcı açıklamaları kınıyor. AK Parti'den konuyla ilgili derhal özür bekliyoruz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da eşlik ettiği partililer açıklamanın ardından dağıldı.

ARTVİN'DE TEPKİ

CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber de parti binasında düzenlediği basın toplantısında Bakan Soylu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış, soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir" diye konuştu.

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