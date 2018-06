(Görüntülü) Temelli: HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkenin kaderi değişmesin, diye bu iktidar devam etsin, diye HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. HDP barajın altında kalırsa HDP'ye gidecek en az 80 vekil, AKP'ye gidecek" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda partililere hitap etti. Bayramı hüzünle geçirdiklerini kaydeden Temelli, "Ramazan'ın son günü Suruç'ta yaşadığımız o katliam, o cinayet bizi bayrama hüzünle girmemize neden oldu. Olay bütün çıplaklığıyla ortadayken, her şey bilindiği halde ve orada yaşayan tüm Suruçlular, bu olaya tanıklık ettiği halde Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı sürekli halka yalan söylüyorlar. Suruç olayı provokasyondur. 3 gün önce esnafı tahrik ediyorlar ve ayrılıyorlar. Aradan 3 gün geçiyor, bu kez silahlı bir çeteyle yeniden oraya gidiyorlar. Nerede görülmüş seçim çalışmasının silahlarla yapıldığı? Orada yaşanan arbede ve yaralanmalarla 3 insan, 3 arkadaşımız hastaneye kaldırılıyor. Dükkan önünde de Suruç AK Parti adayının ağabeyi hayatını kaybediyor. Bu 3 insan, o hastanede katlediliyor, doktorların ve valinin, polislerin gözü önünde. Bütün bunlar biliniyor. Bu hakikati saklayamazsınız. Bir an önce savcılar, arkadaşlarımızı gözaltına almak yerine bu olayın faillerini yakalamalılar. Savcılar bizim 19 arkadaşımızı gözaltına aldı. Buna son vermek için tüm kamuoyu Suruç'a sahip çıkmalıdır. Bu provokasyonların arkasını kesmek istiyorsak bu iktidara, bu kirli oyunlara son vermek istiyorsak tüm Türkiye toplumu Suruç'a sahip çıkmalıdır. Halkları birbirine düşman eden ve karşı karşıya getiren bir iktidar var karşımızda. 24 Haziran seçimi böyle bir seçimdir. Tüm partilerin liderlerine sesleniyorum ve bu Suruç olayını geçiştirmeyin. Bu onurlu halkların vergileriyle hayatlarını sürdürenler, AKP'nin, Erdoğan'ın suç içeren talimatlarını yerine getirmeyin. Sizin hizmetiniz suçluları yakalamaktır" diye konuştu.



'SANDIKTAN HDP, BARIŞ VE DEMOKRASİ ÇIKACAK'



Geleceğe ve sandığa sahip çıkacaklarını belirten Temelli, "Yalan bunların içine yuva yapmış. İktidarda kalmak için her yol bunlara mübah ve böyle bakıyorlar. Bunun için de tüm insanların, bu toplumun değerlerini çiğneyebiliyorlar ve çürütebiliyorlar. Bu yalan, zulüm iktidarından hep birlikte kurtulmak elimizde. 24 Haziran'da çökecek olanlar sizsiniz; çünkü artık her şey ortada. Artık kral çıplak. Kürt halkı üzerinden yapılanlar bütün çıplaklığıyla ortada ve bu halk size sandıkta en güzel cevabı verecek. O sandıktan HDP, barış ve demokrasi çıkacak" dedi.



'HDP BARAJ ALTINDA KALIRSA EN AZ 80 VEKİL, AKP'YE GİDECEK'



Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan HDP'li Temelli, şunları söyledi:



"Bu ülkenin kaderi değişmesin, diye bu iktidar devam etsin, diye HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. HDP barajın altında kalırsa HDP'ye gidecek en az 80 vekil, AKP'ye gidecek. 2'nci turu da garantilemeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki her türlü inanca sahip olanlar, omuz omuza vereceğiz ve bu barajı hep birlikte yıkacağız. Taş olacağız, Demirtaş olacağız, başlarına yıkacağız ancak ondan sonra Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. 24'ünde bu barajı yıktıktan sonra Erdoğan sorununu da çözeceğiz. Kürt sorunu vardır ve bu sorunu da biz çözeceğiz. Bugün haklarımızı gasbedenlere karşı siyaset yaparak, hakkımızı arayacağız. Saraya karşı hep birlikte kendi anayasamızı yapacağız, kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Bu anayasa eşit yurttaşlık temelinde olacak. Bu anayasa özgürlükçü, laikliğe dayanacak. Bu nedenle hem cumhurbaşkanı adayımız ve HDP olarak asgari demokratik ilkelerde buluşabilecek çağrı yaptık. Bunun adı geçiş programıydı. Türkiye'nin önümüzdeki 18-30 ay içerisinde geçiş programını hayata geçirelim. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için herkese çağrı yaptık."



'DEMİRTAŞ TÜRKİYE'NİN ADAYIDIR'



Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan Temelli, "Bizlere, 'Neden Demirtaş'ı aday yaptınız?' diyor. 'Başka kimseyi bulamadınız mı?' diyor. Demirtaş, Türkiye'nin adayıdır. Biz bütün kesimlerle konuşarak, Türkiye'nin partisi olarak Türkiye'nin adayını çıkardık. Sen kiminle konuştun? Seni kimi aday yaptı? Söyleyeyim, seni Devlet Bahçeli aday yaptı. O seni aday yaptı, sen de onun baraj sorununu çözdün. Bu iki kişilik oyundan kimseye hayır gelmez. Bunların oyunu kurt oyunudur. Başta Kürt halkı olarak hepsinin oyununu bozacağız. Buna oy verecek bir tane Kürt kalmadı. Türk halkına ve diğer halklara sesleniyorum. Bu düşmanlığın, bu savaşın sonlanması için siz de oy vermeyin. Artık kimsenin oy veremeyeceği bir duruma düşmüştür. İki oy garantidir. Biri kendisi biri Devlet" dedi.