ANKARA () - TBMM Genel Kurulu’nda, TBMM komisyonlarının üye seçimi yapıldı.
(Görüntülü) TBMM komisyonlarının üye seçimi yapıldı (3)
ANKARA () - TBMM Genel Kurulu’nda, TBMM komisyonlarının üye seçimi yapıldı.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:12
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