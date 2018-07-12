TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.
(Görüntülü) TBMM Başkanı seçimi (5) (Başbakan Yıldırım da oy kullandı)
TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:41
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