(Görüntülü) SP Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Eskişehir'deki mitingde konuştu (9)
14 Haziran 2018 Perşembe 17:47
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