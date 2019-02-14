ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karapürçek'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı. 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk 5 aylık süre içerisinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satısıcı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımızla polisimizle herşeyi yapıyoruz. Büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bir taraftan okullarımıza güvenlik görevlisi veriyoruz" dedi.
(Görüntülü) Soylu: Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı (2)
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karapürçek'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı. 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk 5 aylık süre içerisinde...
14 Şubat 2019 Perşembe 13:12
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