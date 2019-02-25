(Görüntülü) Şanlıurfa'da HDP adayları, Saadet Partisi adayları lehine seçimlerden çekildi

ŞANLIURFA’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediye eşbaşkan adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti. Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını 'çatı' adayı olarak yorumlanan adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı. HDP adına açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı toplumsal muhalefete güç katmak gerektiğini, bunun farkında olduklarını ve fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti. HDP olarak Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını söyleyen Enmek, "Toplumsal muhalefetin etrafında toplandığı Sayın Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceğimizi Urfa halkına duyuruyoruz. Merkez ilçe Karaköprü Belediye Eşbaşkan Adayı Rıdvan Yavuz, Haliliye Belediye Eşbaşkan Adayı Şerif Bendaş ve Eyyübiye Belediye Eşbaşkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek olarak Urfa halkı için Urfa'nın kazanabilmesi için Sabahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz" dedi.