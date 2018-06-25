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(Görüntülü) Rize Kalesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan için top atışı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı yapıldı. Rize Belediyesi tarafından girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan...

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı yapıldı.

Rize Belediyesi tarafından girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı gerçekleştirildi. Rize Kalesi’nden gerçekleştirilen 13 pare top atışı şehrin dört bir yanında yankılandı. Rize Kalesi'nden daha öncede Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla top atışı gerçekleştirilmişti.

Rize, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 76.92, 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ise Ak Parti'ye yüzde 64.9 oy oranı destek verdi. AK Parti Rize'de 3 milletvekilini de aldı.

 

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