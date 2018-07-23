(Görüntülü) Plan Bütçe Komisyonunda bedelli askerlik düzenlemesi görüşülmeye başlandı
23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
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