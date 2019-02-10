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(Görüntülü) Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok (2)

BÜYÜK KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERELİLER BULUŞMASI'NA KATILDI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyük Kızılcahamam ve Çamlıdereliler Buluşması’na katıldı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde düzenlenen...

BÜYÜK KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERELİLER BULUŞMASI'NA KATILDI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyük Kızılcahamam ve Çamlıdereliler Buluşması’na katıldı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, son yıllarda ülkede beka sorunu olduğunu söyledi. Özhaseki, "Bu ülkenin bir beka meselesi son birkaç yıldır özellikle var. Yurt dışından destekli olarak var. 'Bu ülkeyi parçalayalım' istiyorlar. Güney sınırımızda da bir terör devleti kurmak istiyorlar. Hep birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz" dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın polemiklerle seçim yarışına girdiğini söyleyen Özhaseki şöyle devam etti:

"10 yıldır aday olduğunu söyleyen arkadaşımızın bir tek satır dahi taahhüdünü görmedim. O zannediyor ki eski dönemler gibi bir kutuplaşma üzerinden işi götüreceğim. Bir polemik üzerinden işi götüreceğim. Bize, partimize, MHP'ye karşı olanların oyunu alacağım. Oradan ben de seçileceğim. Yok öyle ayak, yok öyle bir şey. Bu aslında çok üzücü bir şey, keşke beş altı tane aday olsaydı. Keşke onların her birisi de projelerini ortaya koysalardı. Ankara'mızı konuşsaydık, yapılacakları konuşsaydık. Bunların kaynaklarını nasıl bulacağız? 'Niçin bu proje gerekli?' diye tartışsaydık. Ama heyhat ne gezer. O yüzden de ne yapalım, biz kendi projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Sonunda da inşallah 31 Mart gecesi muzaffer olarak seçimlerden çıkacağız."

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