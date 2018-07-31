(Görüntülü) Özhaseki: Bu millet, kendini 'hoca' diye tanıtan sahtekârlara kanarak binlerce kurban verdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyasına destek verdi. Özhaseki, "Bu millet zamanında sahtekâr vakıflara, kendini 'hoca' diye tanıtan sahtekârlara kanarak binlerce kurbanını verdi. Ondan da çok ağzı yandı. Şimdi böyle bir sıkıntı yok, tehlike yok. Bu işi Diyanet İşleri Başkanlığımızın hakkıyla yapacağından eminiz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde kurduğu standa giderek, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyasına destek verdi. 'KAYSERİ OLARAK BİRİNCİYİ ZORLAMAK İSTİYORUZ' Burada konuşan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Özhaseki ve Çelik'e teşekkür ederek, "Türk Diyanet Vakfı 26 yıldır yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteriyor. Geçen yıl dünyanın 145 ülkesinde kurban kestik, geçen yıl 245 bin kurban bağışı vardı. Bu yıl 300 bine dayanacağımızı düşünüyoruz. Bu yıl yurt içi 850 TL, yurt dışını da 625 TL olarak belirledik. Kayseri geçen yıl İstanbul ve Bursa'dan sonra 3'üncü sıradaydı. Türk Diyanet Vakfı olarak İstanbul'u geçemesek de zorlamak istiyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi. 'GÜVENDİĞİMİZ TEK KURUM DİYANET' Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı kampanyaya destek vermek istediklerini söyledi. Çelik, "Kaynağı belli olan bir yardım kampanyası. Güvendiğimiz tek kurum Diyanet. Diyanet'in yaptığı bu çalışmada Kayseri kendine yakışanı yapıyor. Hayırseverler şehri Kayseri özelliğini kimseye kaptırmayız. Bu nedenle bir kurban bağışı da biz yapalım dedik" diye konuştu. 'BİR TOPLUM EL AÇMAYA BAŞLAMIŞSA İŞİ ZOR' Kampanyaya kendisi ve eşi adına bağışta bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise veren el olmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Allah hep bizi verenlerden etsin. El açmak, istemek çok zor bir toplum için. Bir toplum el açmaya başlamışsa işi zor. Rabim bu ülkeyi bu zorluklardan korusun. Bu ülke gariplere kucak açan, yoldaş olan bir ülke. Her dönem bizler yurt dışındaki kardeşlerine en çok el uzatan ülkeyiz. Bu millet zamanında sahtekâr vakıflara, kendini 'hoca' diye tanıtan sahtekârlara kanarak binlerce kurbanını verdi. Ondan da çok ağzı yandı. Şimdi böyle bir sıkıntı yok, tehlike yok. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu işi hakkıyla yapacağından eminiz. Burada ben ve eşim adına kurban yatırmak istiyoruz. Kurban kesimi konusunda belediyeler güzel yerler yapıyor, ancak bu yerlerin kalabalıktan dolayı yetmediği de oluyor. Böyle bir ortamda en muhtaç olan yerlere Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurban etini götürüyor olması bizim adımıza güzel bir hizmet. İnşallah bu kurbanlar ihtiyaç sahiplerine iletilir" dedi. Konuşmaların ardından Özhaseki ve Çelik, makbuz karşılığı bağışlarını yaptı ve görevlilere teşekkür etti.