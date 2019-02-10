(Görüntülü) Özhaseki: Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (3)

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () SEÇİM İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Keçiören Yeşiltepe'de bulunan seçim irtibat merkezinin açılışına katıldı. Özhaseki'ye AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, AK Parti'nin sağlık, enerji, ulaştırma gibi alanlarda başarılı olduğunun altını çizerek, "Türkiye büyüyor ve güçleniyor, bunu herkes görüyor. Eksikler var mı, var. Hatalarımız olabilir mi, olabilir. Hata yapanı ihtar ederiz, olmadı kulağından çeker, kaldırır, atarız. Yapacak tek şey bu. Sırtımızda taşıyacak halimiz yok hata yapanı, ama elhamdülillah başarı var" diye konuştu. 'SOL TAYFANIN BU ÜLKEYE BİR TEK ÇİVİ ÇAKMADIĞINI BİLİYORUZ' Özhaseki, bir vatandaşın başındaki takkeyi çıkararak, "Takke için karakolda yatırdılar" diye bağırması üzerine, "Takke için yatırılırdı, doğru söylüyorsun" dedi. Seçilmesi halinde 5 yıl boyunca sadece hizmetten bahsedeceğini belirten Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: "Kardeşlik, dostluk göreceksiniz. En ufak bir tartışma görmeyeceksiniz. Zaten bizim projelerimize bakarsanız, orada tek tek yazdık bunları. Ama üzücü taraf şurası; 10 senedir 'adayım' diyen karşımızda bir arkadaş var, daha bir kitapçık bastırıp da bizim projelerimiz şunlar diyemedi. Bu cesaret ister, kolay iş değil. Çünkü yarın bir gün adamın karşısına çıkarırlar, 'ne oldu niye yapmadın' diye sorarlar. Sol tayfanın bu ülkeye belediyecilik anlamında bir tek çivi dahi çakmadığını hepimiz biliyoruz. İdeolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı var. Hizmet filan yok zaten o tarafta, yalanla, dolanla gidiyor iş." 'HDP'YLE GİZLİ ODALARDA OTURUYORLAR' Konuşmasında CHP'yi eleştiren Mehmet Özhaseki, "Şimdi onlar bir kere yalan söyleyerek günü kurtardığını zannediyor, böyle bir siyaset olmaz. Zaten millet de bunu gördüğü için onlara çok yüz vermiyor. Ankara’mızda, 'milliyetçi oylara talibiz' diyorlar. 'Sağdan bir aday bulmaya çalışıyoruz' diyorlar. Garibim birisini buluyorlar, sonra HDP’yle gizli odalarda oturuyorlar, PKK'nın, Kandil'in uzantılarıyla pazarlığa devam ediyorlar. Yanına nasıl oluyorsa bir de Saadet'i katmaya çalışıyorlar. Böyle bir garip ittifakın peşinde koşuyorlar. Allah göründüğü gibi olanlardan etsin, ne söylüyorsa, dilinde ne varsa, kalbinde o olanlardan etsin. Bizim içimiz dışımız bir. Biz hizmet etmek istiyoruz."