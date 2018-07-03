(Görüntülü) Muharrem İnce Genel başkana onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık teklifinde bulunduğunu belirterek, Sayın Genel Başkana kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benimde genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. ?Evet yada hayır? demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi taktiridir. Hayır derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Meclis?te kaydını yaptıran Yalova Milletvekili Özcan Özel'in rozetini taktı. Özcan Özel'e başarılar dileyen Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı görüşmenin detaylarının sorulması üzerine su açıklamalarda bulundu Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Partiye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletinde bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir abi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. ?Evet ya da hayır? demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi taktiridir. ?Hayır? derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Muharrem İnce açıklamalarıMuharrem İnce Genel başkana onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum - 2 Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN ANKARA ,