(Görüntülü) Muharrem İnce: Belediye başkanlığı seçimleri beka problemi olamaz (2)

İNCE, İZMİR'DE KONUŞTU



CHP'li Muharrem İnce, partisinin Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Mitinge, CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır, Mehmet Ali Çelebi, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mitingin açılış konuşmasını CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin yaptı.



Tunç Soyer ve İsmail Yetişkin'e destek isteyen Muharrem İnce ise dünyayı tarım devrimi, sanayi, iletişim ve bilişim devriminin çok derinden etkilediğini belirtti. İnce, "2030'a kadar yapay zekanın geliri 13,7 trilyon dolar olacak. 7 trilyon dolarını ABD, 3,7 trilyon dolarını da Çin alacak. Türkiye'nin pastadan payı henüz yok. Geliri olmayacak, harcamaları olacak" dedi.



Sanayi, tarım, turizmin 10 yıl içinde değişeceğini söyleyen Muharrem İnce, "Japonya'da pazarların hemen yanı başında marul yetiştiriyorlar. Yüzde 97 suyu az kullanıyorlar. Böcek ilacı kullanmıyorlar, nakliye masrafı yok. Seneye hedefleri 500 bin marul. Osmanlı sanayi devrimini anlayamadı ve çöktü. Türkiye yeni dünyayı anlayamazsa, tarımın değişimini, akıllı fabrikaları, endüstri 4.0'ı anlayamazsa olmaz. ABD'deki robotların payı üretimde yüzde 10, bu telefonlarla değil, sokaklarda ekranlar olacak. Bütün bunlar olacak. Her şey büyük değişimin içinde olacak. Türkiye'yi yönetecek insanların bu vizyonda olması lazım" diye konuştu.



'NİYE BEKA SORUNU OLSUN?'



Siyasette tartışma konusu olan 'beka sorunu'na da değinen İnce, "Yerel seçimde belediye başkanı seçeceğiz. 1850'lerden beri belediye var. İlk kez 1930'da seçim yapmışız. Bu 19'uncu belediye seçimimiz. Belediye başkanı bize rahat bir kent sunacak, yaşamımız kolaylaştıracak. Yolumuza, yoksulumuza, kültür, sanat faaliyetlerimize bakacak. Bizi mutlu edecek işler yapacak. AK Partililer de, MHP'liler de, İYİ Partililer de, CHP'liler de bizim kardeşimiz. Niye beka sorunu olsun? Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Türkiye'ye kötülük mü yapacak? Niye beka sorunu olsun?" dedi.



BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ



Konuşmasını bir bölümünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayıran Muharrem İnce, şunları söyledi:



"Meydanlarda bir de Bahçeli konuşuyor. 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş'ı ziyarete gitti' diyor. Gittim, ben saklı gizli bir şey yapmıyorum ki. Milletin gözünün önünde gittim. Erdoğan'ı ziyaret ettim. Çayını içtim, 'Canını sıkma, emekli cumhurbaşkanlarının maaşına zam yapacağım' dedim. Bunu dedim. Akşener'e gittim, Karamollaoğlu'na gittim. Demirtaş hapiste olduğu için, oraya da gittim. Bunda ne var? Ben Cumhurbaşkanı olacağıma inanıyordum ve kimseyi ayırmayacağım için böyle davrandım. Bahçeli buradan bana laf çakacağına, sen cesaret edip aday olsaydın sana da gelecektim ama sen yardımcılığa soyundun."



'BEN BU MİLLETİN FERASETİNE GÜVENİYORUM'



Türkiye'yi karış karış gezdiğini anlatan İnce, "Bu seçim büyük sürprizlere gebe. Aman ha bir oy bir seçimdir. Biliyorum Seferihisar'da, İzmir'de sorun yok. Yüzde 65 ile olacağına 75 ile 75 ile olacağına 85 ile olsun. Aman küskünlük, kırgınlık olmasın. Aman o gün işin çıkmasın, hastalanma. Aman ne olursun. Bunu başaracağız. Ben bu milletin ferasetine de güveniyorum. Türkiye'yi 2023 istikametinde markasını üretmiş, gençlerini iyi yetiştiren, tarlalarından bereket fışkıran, insanların yüzleri gülen, geleceğe umutla bakan hale getirmeliyiz. Gençler beni anladı. Kuantumu, yapay zekayı, uzay madenciliğini anladı" dedi.



Miting, konuşmaların ardından sona erdi.