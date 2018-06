(Görüntülü) Muharrem İnce: Bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz (2)

MUHARREM İNCE, VAN'DA KONUŞTU CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars'tan uçakla geldiği Van'da, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmaya başlamadan önce miting meydanındaki polis barikatlarının dışında kendisini dinlemeye gelenleri alana davet eden İnce, 24 Haziran'dan sonra barikatları kaldıracağını söyledi. İnce, "Baskı kurulduğunu biliyorum. Zaten çok kısa bir süre sonra o barikatları kaldıracağım. Barış gelecek, özgürlük gelecek. Cumhurbaşkanı, milletinden korkar mı? Bekliyorum hepinizi. Kars’tan geliyorum. Buradan Ankara'ya gideceğim. Az önce uçakta gelince Van Gölü'ne baktım. Ne güzel bir göl ama turizm sıfır. İşte bu ülkede turizm belli aylarda değil, 12 aya yayacağız. İç Anadolu'ya, Kapadokya'ya Doğu Anadolu Bölgesi'nde de Van Gölü çevresine de tesis kuracağız. Türkiye'ye yılda 60 milyon turist gelecek. Bunu nasıl yapacağız? Hırsızlık, yolsuzluk olmayacak. Kamu ihale kanunu değiştireceğiz. Bu kanun üzerinde değişiklik yapacağız. 6 milyon dolarlık sığır ithal ediyor. Yazık günah. Van'daki, Kars'taki kazanamasın; beyler Sırbistan'dan et ithal etsin. Adıyaman'daydım, çiftçi tütün yetiştiremiyor. Erdoğan gelmiş demiş ki; 'tütün zararlı'. Bunu bilmeyen yok. Sen Türkiye'de bunu yasaklıyorsun da Amerikan tütünlerini neden alıyorsun? Adıyamanlının yetiştirdiği tütün zararlı da onun yetiştirdiği tütünde vitamin mi var?" dedi. 'VEKİL OLARAK ONDAN KIDEMLİYİM' Muharrem İnce, konuşmasının devamında Türkiye'de çok büyük problemlerin olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Korku duvarlarını yıkın. Memleketin başında olan 'Ali kıran, baş kesen mi?' Öyle bir dip dalgası geliyor ki; bahar geldi, karlar eridi, kıştan kurtuldunuz. Evinizdeki mobilyalarda yenilikleri yaptınız. Bir araba aldınız, o yeni araba size daha güzel gelmez mi? Yeni elbise aldığınız gün kendinizi daha iyi hissetmez misiniz? 16 yıldır meydanlarda konuşan biri var. Onu değiştireceksiniz. Eski gidecek, yeni gelecek. Benim projem '3 B'. Erdoğan, bana diyor ki; gariban cumhurbaşkanı adayı. Ben 3 Kasım 2002'de vekil oldum, o ise 5 ay sonra oldu. Askere gitseydik ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu, kıdemimden dolayı. Şimdi 16 yılda hemen hemen her yıl dolaşıyorum. Ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Aslında ben dünyanın en zengin adamıyım. Neden? Çünkü ben insanları Kürt-Türk diye, Alevi-Süni diye, sağcı-solcu diye, kadın-erkek diye ayırmam. Ben 81 milyonu seviyorum, Türkiye'nin en zengin adamıyım." Türkiye'nin en büyük servetinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan İnce, "Bizde genç nüfus var, ova var, köy var, un var, şeker var ama usta kötü. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin yaş ortalaması 29. Bu bizim en büyük servetimiz. Ben Van'ın müfettişiydim defalarca gidip geldim buraya. Burada genç nüfus var, gördüm. Bu çocukları iyi okullarda okutacağız. Doların yükselmemesi için, faizin düşmesi için, bir büyük değişiklik yapacağız. Yeni dönemde barışacağız. Bir gün çocuk babasına 'beni parka götür' demiş. Babası çocuğun önüne Türkiye haritası koymuş 'birleştir' demiş. Çocuk hemen birleştirmiş, baba şaşırmış. 'Nasıl hemen birleştirdin' demiş? Çocuk, 'baba çok basit, haritanın arkasında insan var, birleştirince harita ortaya çıkıyor' demiş" diye konuştu. 'KÜRT SORUNUNU CAMDAN DEĞİL, CANDAN KONUŞANLAR ÇÖZECEK' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kürt sorunu üzerinden eleştiren Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmalarını da prompter üzerinden yaptığını söyledi. Mitinge gelenlere Erdoğan'ın bir konuşmasını izlettiren ve bu esnada prompter'in arızalandığını hatırlatan İnce, sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Kürt sorununu çözeceğini belirten İnce, şöyle dedi: "Türkiye'nin Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu bir demokratikleşme, özgürlük, kültür sorunudur. Her şeyden önce siyasi bir ahlak sorunudur. Bu şudur? Siyasetçi Van'da, Diyarbakır'da Kürtlerin hoşuna gidecek laflar etti. Sonra Trabzon'da, Edirne'de başka şeyler söyledi. Milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Böyle olmaz. Ben Cumhurbaşkanı olursam bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar meselesi gündeme geldi. CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' diyeceğini söyledi. Ben 'hayır' dedim. Bana dediler yanlış yapıyorsun. 'Hayır' dedim, 'yanlış yapmıyorum. Türkiye'de yargı yok ki; 'talimat' var' dedim. Dokunulmazlıklar konusunda partiyi dinlemedim, doğru yaptım. Olsa yine yaparım. Siyaset bir risk, cesaret işidir. Bunu yapacağız. Ne Türklere, ne Kürtlere yalan söyleyeceğiz. Çözüm yeri TBMM'dir. Orada halkı temsil eden partilerin milletvekili sayısına bakmadan TRT'nin bir kanalında sadece bu konuyu konuşacağız. 81 milyon ne yaptığımızı bilecek. Gizli kapaklı iş yok. Edirne de, Van da ne yaptığımız bilecek. Bu konuları toplumda samimiyetle çözemezsek, bunlardan kurtulamayız. Ben size yürekten konuşuyorum. Konuşma iki şekil yapılır; bir küçük notlar alınır, yazılır öyle yapılır, bir de canla yapılır. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez. Candan konuşanlar bu sorunu çözer. Çünkü TV'lere bakın, TV'lerin acizliğine bak. TV'ler hemen canlı yayını kesiyorlar; aynısı bende olsa? Bu medyayı da kurtaracağım. Onlar da özgürleşecek." ÇOBANLARIN SİGORTA PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK "Bu dönemde çiftçinin borçlarının faizini sileceğiz, bunu herkes bilsin. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Emekli ve engellilerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız" diye vaatlerini sıralayan İnce, çocukluğunda çobanlık yaptığını anlatarak, insanlara, ilaçların bir kısmını devletin ücresiz verdiğini, kendisinin cumhurbaşkanı olması durumunda hayvanların ilacını da devletin bedava vereceğini söyledi. İnce, şunları kaydetti: "Çobanlık deyip geçme. Çobanlarımız olmazsa etimiz olmaz. Et olmazsa, Sırbistan'dan et alırız. Onun için İstanbul, Ankara, İzmir'dekiler et yiyemez. Çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek. Son 1 yılda İstanbul'a gelenlerin içinde en çok Vanlılar var. Yani yapılan araştırmaya göre, şu anda Van birinci sırada. Peki, bana soruyorlar ekonomiyi nasıl düzelteceksin?Cumhurbaşkanlığı yemini ettiğimin 48 saat sonrası OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankası'nı bağımsız hale getireceğiz. Yani Merkez Bankası müdürü CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak, ne ayıp şey. Yargı düzenini hemen düzelteceğiz. Yargı ne FETÖ yargısı ne de Tayyip'in askerleri olacak. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay'ın toplantı salonuna girdiğinde, yargı mensupları ayağı kalkmayacak. 3 ayda mahkemeler bağımsız olacak. Buna Vanlı ve Edirneli kardeşim de inanacak. Bunlar inanırsa Almanya, Fransa da inanacak. Gençlerimizin birini kaymakam, birini genel müdür yapacağız. Birini kamuda yükselteceğiz. Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi, sağcı mı, solcu mu diye, kadın mı, erkek mi diye bakmayacağız. Bir şeye bakacağız; o da liyakat. Bir iş adamı yatırım yapacak, kurallar değişiyor. Kurallar değişmeyecek, net olacak. Türkiye'nin 130 milyar dolar borcu vardı. Bu rakam şu an 450 milyar dolara yükseldi. Yani Erdoğan 320 milyar dolar borçlu oldu. Vanlı kardeşim, Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı köprüden geçtiniz mi? Geçmediğiniz halde parasını verdiniz. Nasıl biliyor musunuz? Erdoğan '40 bin araç geçecek' dedi. Ama 14 bin araç geçiyor. Ama Vanlı kardeşim para veriyor. İstanbul'da 3 köprü var. 'Dördüncüsünü de Muharrem İnce yapacak' diyorum. Bana kızıyor, 'yapamazsın' diyor. Ben de diyorum ki; 'Sen para harcayarak o köprüyü yaptın, ben de gönüllerde köprü kuracağım'. Bayramda İstanbul'da Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçeceksin ama Erdoğan'ın yaptığı köprü paralı. Demirel'in yaptığı köprüden Asya'dan Avrupa'ya gidiş geliş iki tarafa da 11 TL. Erdoğan'ın yaptığı köprüde gidiş geliş 228 TL. Ak Partili kardeşime sesleniyorum; Sen soygunun farkında mısın? Ben yolda gelirken bir kardeşim 4 parmak işareti yaptı, ben o kardeşime sesleniyorum 'onu 5 yap'. Çünkü dolar 5 TL oldu." Konuşmasının ardından Muharrem İnce, Van'dan ayrıldı. Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, ()