(Görüntülü) Muharrem İnce: At izi it izine karıştı, devlet çöktü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin halinin içler acısı olduğunu, hakimin, milletvekili adaylarıyla esnaf ziyareti yaptığını, danıştay üyesinin kendisi aleyhinde tweet attığını, kaymakamın milletvekili adayının mikrofonunu tuttuğunu ifade ederek, "At izi it izine karıştı, devlet çöktü" dedi. Tunceli'de, Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitingte konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de FETÖ'nün giremediği tek ilin Tunceli olduğunu bir kez daha anladığını söyledi. İnce, "FETÖ'cüler, darbe yapmak istedi. FETÖ'nün giremediği tek Tunceli. KHK ile burada işten atıyorlar. Moralinizi bozmayın, kaç gün kaldı ki; moralinizi bozmayın. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak. Hiç merak etmeyin, her gittiğim yerden tekrarlıyorum, bir kez de buradan tekrarlıyorum. Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, ince kısmındayız şimdi. Meydanlarda diyor ki; bak geçim sıkıntısı var, mutfakta enflasyon yüzde 30, milletin tenceresine et girmiyor. Gel bunları konuşalım, cari açık 55 milyar doları geçti, gençlerin yüzde 50'si işsiz. Gel seninle istediğin bir TV kanalında yüreğin, bilgin, cesaretin varsa, gel çık diyorum. En az on yerde tekrarladım, ondan sonra dün cevap verdi; seninle TV kanalına çıkarsa bana reyting yaptırırmış. Çocuklara dedim ki; CNN'e çıktım, Habertürk'e çıktım, şu reytingleri kontrol edin. Erdoğan 11, benimki 44. Dedim ki; şeye bakın hava durumuna bakın. Hava durumu mu izlenmiş, Erdoğan mı? Benim dörtte birim kadar izlenmiş, hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Tunceli'de rakibime sesleniyorum, reytingi ben sana katarım. Benim 4'te birim kadar izlenmiş, gel benimle TV'ye çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin? Nasıl dünya lideri bu? Dünya lideriysen gerçekten ne diye korkuyorsun, ben adam yemem tartışacağız. Gel sana anlatayım, Türkiye'de ekonomiyi ne yapacağımızı anlatayım" dedi. 'DÜNYA VATANDAŞI YAPACAĞIZ ÇOCUKLARIMIZI' Tunceli'nin, Türkiye'de okuma oranının en yüksek il olduğunu, kentin TEOG birincisi çıkardığını ifade eden Muharrem İnce, "Dindar ve kindar nesil isteyene, meydanlarda kuantum, gen teknolojisi, sürücüsüz arabalar dedim. Ay'dan, Mars'tan maden çıkarılacak dedim. Gençlerimizi buna göre yetiştireceğiz dedim. Elinizdeki telefonlar ileride kullanılmayacak, yeni teknoloji üretilecek. 69'da, ABD aya gittiğinde NASA'nın bilgisayarları sizin elinizdeki telefonların onda biri kadardı. Elinizdeki telefonlar on kat daha güçlü. Geleceğe yönelik işler yapacağız. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Çocuklara dil eğitimini: resmi dil Türkçe öğreteceğiz, evinde konuştuğu, anasıyla konuştuğu dili, o neyse onu öğreteceğiz. Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, hangisiyse o. Uluslararası bir dil öğreteceğiz; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Çinçe, Rusça. Dünya vatandaşı yapacağız çocuklarımızı. Din eğitimini nasıl yapacağız. Trabzon'da ne diyorsam, Diyarbakır'da onu konuşuyorum, yalan yok, kıvırmak yok. Din eğitimini şöyle yapacağız: Türkiye'de muhafazakar kesim var, benim çocuğuma 2 saat din kültürü ahlak bilgisi yetmez, fıkıh, kelam, hadis, seçmeli olarak dersleri istiyorum diyor, başüstüne. Madem istiyorsun, devlet sana bunları verecek. Biri diyor ki; zorunlu din dersi istemiyorum, hay hay sana da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok, çözümü budur. Din ve dil eğitiminin de çözümü de budur. İlkeli siyaset yapacağız" diye konuştu. 'BU SEÇİM İKİ ZİHNİYET ARASINDA OLACAK' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini anlayamayacağını öne süren Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz onlar benzemeyiz. Erdoğan bizi anlayamaz. Hemşehriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday oldum, rakip oldum. Çıktım, bir daha çıktım, yenildim. Ama, bugün cumhurbaşkanı adayıyım. Bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz. Ziyaretine gittiğimde Erdoğan, 'Kemal Bey seni harcadı' dedi. 'Niye' dedim. 'Genel başkan olacaktın, şimdi olamayacaksın' dedi. Ben de 'Kemal Bey harcadı, ama seni harcadı' dedim. Çünkü, ben cumhurbaşkanı olacağım dedim. Türkiye'nin hali içler acısı. Hakim adam, milletvekili adaylarıyla esnaf ziyaret yapıyor. Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor, kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. At izi it izine karıştı, devlet çöktü. Bunları o Meclis'te rahmetli Kamer Abi ne güzel anlatıyordu, ne güzel hadlerini bildirirdi. Yani hakimi, danıştay üyesi, kaymakam, hepsi bir yerde onların yanında, devletin gücü var, bizim yanımızda milletin gücü var. Yalnız herhalde Türkiye'de bir ilk oluyor, seçilmeden millete hizmetler devam ediyor. Ben 3600 vereceğim diyorum, ben diyorum ki; 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyorum, aklı başına geldi OHAL'i kaldıracağım diyor. Başka bir şey daha çok ilginç. Bayramda İstanbul'a giden var mı? Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz, Erdoğan'ınkinden parayla geçiyorsun. Bayramdan sonra ikisi de parayla. Ama, Demirel'in yaptırdığı köprüden gidiş geliş 11, Erdoğan'ınkinden 114 gidiş, 114 geliş. Yani Demirel'in kaptığı köprü 11, Erdoğan'ınkisi 228 lira. Dün aklı başına geldi, kurban bayramında bizimkini de ücretsiz yapacağız diyor. Ben insanları kırma, sağcı- solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye yapma bırak bunları dedim. 4'üncü köprüyü de İnce gelir yapar dedim. İnce açıklasın 4'üncü köprüyü nereye yapacak diyor. Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü. Bu seçim iki zihniyet arasında olacak. Bir yanda yalan söyleyenler, devleti soyanlar, milleti bölenler, iftira atanlar, sahte belge düzenleyenler, kumpas kuranlar. Öbür yanda da, biz milletin evladı, hepimizin cumhurbaşkanı." 'BEN, HAK, HUKUK, ADALET DİYORUM, ERDOĞAN, ÇAY, KEK, ORALET DİYOR' Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, işin özetini yapmak istediğini de ifade ederek, "Ben diyorum ki hak, hukuk, adalet, Erdoğan çay, kek, oralet diyor. Yani 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki; her mahalleye kreş. Çocuklar kreşe, kadınlar işe gitsin diyorum. O diyor ki; her mahallede bir kıraathane olsun. Ama olsun, ince hastalık korkusu menüyü bile değiştirdi. Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, Eskişehir'de Tatar böreği, İzmir köfte, Edirne ciğeri. Gündüz keki verdin bedavaya, akşam yemek ne olacak. Bana soruyor, 'Bay Muharrem' diyor. Halbuki o 'Bay Muharrem' diyerek elit göstermeye çalışıyor. Bırak bunu, ben köy çocuğuyum, saraylı olan sensin. Ha sen de benim gibiydin bir zamanlar, sıradan bir gariban çocuğuydun. Şimdi 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyorsun, Saraylısın. Unuttun o kentsel dönüşümdeki halkı İmam Hatip Lisesi'ndeki ütüsüz pantolonu, unuttun sen bu ülkeyi, Washington, Brüksel'den yönetiyorsun, ben Ankara'dan yöneteceğim" dedi. Muharrem İnce, birisinin kendisinin ve Erdoğan'ın metinlerinde sıcaktan bayılanlar ile ilgili bir konuşmasını da anlatarak, "Dün İstanbul'da birisi söyledi. bayıldım. Sıcak bir günde mitinglerimden birinde bayılanlar oldu, Erdoğan'ınkinde de bayılanlar oldu. Biri diyor ki, kararsızdım, şimdi karar verdim diyor. 'Ne oldu' diye sordum. Biri bayıldı ben 'doktor hekimler müdahale edin' diyorum. Erdoğan, 'başına su dökün' demiş her şeyi biliyor ya. Diyetisyen o, mimar o, doğum uzmanı o, her şey o, ama her şeyi biliyor, ama benim karşıma çıkamıyor" diye konuştu. 'CUMHURBAŞKANI ALEYHİNE TWEET ATAMAYACAK GENÇLİKTEN HAYIR GELMEZ' Dün İstanbul Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde seslendiğini de hatırlatan İnce, "Ne yapacağız, OHAL'i kaldıracağız, kamuda yükselmenin en güzel koşullarını, en güzel, adil koşullarını koyacağız. Kamuda yükselirken, vali, genel müdür olurken, kimse senin etnisitene, inancına bakamayacak, sağcı mı solcu mu, Alevi mi Sünni mi, devletin böyle işi olmayacak, sadece liyakata bakacağız. Üniversite öğrencileri 2 yıl içinde bütün yurtları bitirip sizi FETÖ benzeri teşnif etmeyeceğim söz. Her türlü ayırımı biterceğiz. Başı açık, kapalı, kadın, erkek, yok böyle bir şey, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı aleyhinde tweet atamayacak bir gençlikten hayır gelmez. Bankaları yeniden yapılandıracağız. Ziraat ve Halk bankalarını yeniden yapılandıracağız" dedi. Yurtlarda kalan kimsesiz çocukların 18 yaşından sonra yurtlardan çıkarıldığını söyleyen Muharrem İnce, "18 yaşını doldurduğu gün devlet kapı önüne koyuyor. Cumhurbaşkanı olduğumda bu çocukları kimsesiz, anasız, babasız bu çocukları hemen devlet kadrosuna alacağım. Hiç doğum yerine bakmadan, etnisitesine bakmadan, başı açık, kapalı demeden 18 yaşını doldurmuş çocukları 81 milyonluk Türkiye, bu kimsesiz çocuklara bakamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Bunu birlikte başaracağız, buraya gelmeden Binali Yıldırım'dan müjdeyi aldım. Ne dedi, Tunceli'de 'tamam' dedi. Allahtan Binali var seçimin neşesi. 24 Haziran'dan sonra başbakanlık bitiyor Binali Yıldırım'ın. Bir insan kendi kendini bitirmek için miting yapar mı?"diye konuştu. Muharrem İnce, Tunceli'deki mitingden sonra Elazığ'a geçti.