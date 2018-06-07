Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

(Görüntülü) Milletvekili adayı pazarda kadınlarla kucaklaştı

BARTIN'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin 1'nci sıra milletvekili adayı avukat Aysu Bankoğlu (29), pazarda satış yapan kadınlarla kucaklaştı. Aysu Bankoğlu, Meclis'te gençlerin ve kadınların sesi olacağını söyledi. Meclise...

BARTIN'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin 1'nci sıra milletvekili adayı avukat Aysu Bankoğlu (29), pazarda satış yapan kadınlarla kucaklaştı. Aysu Bankoğlu, Meclis'te gençlerin ve kadınların sesi olacağını söyledi.

Meclise 2 milletvekili gönderecek olan Bartın'da, CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı Aysu Bankoğlu, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aysu Bankoğlu, kent merkezinde köy ürünlerinin satıldığı pazarda köylü kadınlarla kucaklaştı. Kadın pazarcılar Aysu Bankoğlu'na sarılıp başarılar diledi. Aysu Bankoğlu da kadınların sorunlarını dinleyip seçilmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi.

Akşamları köylerde düzenlenen iftarlara katılan Bankoğlu, bazı köylerde bazen pat pat denilen tarım aracına, bazen de traktöre binerek geziyor.

Kadınların ve gençlerin Meclis'teki sesi olacağını belirten Bankoğlu, "Baskın bir seçim kararı ile karşı karşıyayız. Ciddi bir tempo için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok heyecanlıyız, umutluyuz. Ben kadınlarla ve gençlerle bir araya gelmek adına daha çok çalışmalarımı yürütüyorum. Kadınlar ve gençlerin siyasette temsilen karar alma mekanizmalarında ve üst makamlarda olmaları oldukça önemli ve kadınlar da kadınlar tarafından temsil edileceği için oldukça memnunlar." dedi.

Milletvekili olacağına inandığını söyleyen Bankoğlu, "Bartın'da şimdiye kadar hiç kadın milletvekili olmamış. Ben de 2015 yılında kadın milletvekili adayı idim. O yüzden de inşallah bu seçimde milletvekili olacağım. Seçildiğimde hem gençleri ve kadınların Mecliste sesi olacağım. Ben sürekli halkın içindeyim. Kapı kapı ziyaretler yapıyorum."


 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325