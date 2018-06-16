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(Görüntülü) MHP'li Büyükataman: Birtakım odaklar, algı operasyonu yapıyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "1999 seçimlerinden bugüne her seçim arifesinde birtakım sipariş anketler yapılıyor. Küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odaklar, MHP ile alakalı...

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "1999 seçimlerinden bugüne her seçim arifesinde birtakım sipariş anketler yapılıyor. Küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odaklar, MHP ile alakalı algı operasyonu yapıyorlar" dedi. 

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa teşkilatı tarafından Reşat Oyal Kültürparkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaştıktan sonra konuşan MHP'li Büyükataman, Türkiye'de seçim dönemi önceleri olduğu gibi tiyatro oyunlarının icra edilmeye başlandığını söyledi. Büyükataman, "1999 seçimlerinden bugüne her seçim arifesinde birtakım sipariş anketler yapılıyor. Küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odaklar, MHP ile alakalı algı operasyonu yapıyorlar. Bu anketlerde her defasında MHP'nin baraj problemi yaşadığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Zihin bulandırmak istediler. Vatandaşlarımızın akılları sıra zihinlerini çelmek istediler. Bunlara inat her seçimde olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle Türk milliyetçileri, kendilerine çizilmek istenen, küresel çeteler eliyle kurgulanmak istenen bu siyaset terzilerinin düzmece senaryolarını ellerinin tersiyle itecekler ve bu seçimlerde sandıkları patlatarak yeni bir destan yazacaklar" diye konuştu. 

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