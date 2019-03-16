(Görüntülü) Mevlüt Uysal Yeni Zelanda’daki terör saldırısını lanetledi

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiken sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Zelanda’da ki terör saldırısını lanetleyen Uysal, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu hain saldırıda şehit olan tüm kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Büyükçekmece’de sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Güzelşehir site sakinleri ve Tepecik Kamyoncular Kooparatifi’nde kamyoncu esnafıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla öğleden sonra Çatalca’da yapılacak 'Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne de katılacak olan Başkan Uysal, sabahki kahvaltı programında kendisinin de oturduğu Güzelşehir Site sakinleriyle buluştu. Daha sonra Tepecik Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafı ile görüşen Uysal, Türkiye üzerinden oyun oynayanların 31 Martta başarıya ulaşamayacaklarını söyledi. "ÜLKEMİZ KRİTİK SÜREÇLERDEN GEÇİYOR" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgularken, ”Dün Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında Müslüman kardeşlerimiz terör saldırısına kurban gitti. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu hain saldırıda şehit olan tüm kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tarz olayları kınıyor, lanetliyoruz. Ülkemizin de 15 Temmuz’da yaşadığı olaylar belli. Sokaklara tanklar çıktığı zaman vatandaşlarımızın büyük bir reaksiyon verdiği ortada. Vatandaşlarımızın milletine, devletine ve ülkesine sahip çıktığını gördük ancak tanklar sokağa çıkmadan da bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmadan, masum insanlar ölmeden, devlet binalarımız basılmadan önce bu işin farkına varmalıyız. Bu operasyonların farkına varmalıyız. 31 Mart’ta bu önemli dönüm noktalarından biri. İnşallah seçimlerimiz hayırlısıyla biter ve Türkiye üzerinden hesap kitap yapanların ayaklarına dolaşır. Ülkemiz kritik süreçlerden geçiyor, inşallah en güzel şekilde bu sınavdan geçeriz” ifadelerini kullandı. "BAŞAKŞEHİR KALFALIK DÖNEMİMDİ, BÜYÜKÇEKMECE USTALIK DÖNEMİM OLACAK" Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşların yıllardır hizmetten mahrum kaldığını söyleyen Uysal, ”Biz oy istediğimiz herkesin derdine çare bulmalıyız. Evde çocukları tarafından bunaltılan anne, çocuklarını yürüme mesafesinde ki parka götürmeli ki o ilçede belediye hizmeti olduğunu anlayabilsin. Ya da gençlerimiz top oynamak istediklerinde bulunduğu mahallede ücretsiz bir şekilde top oynayabilecekleri bir halı sahayı kullanır ise biz belediyecilik hizmeti yaptığımızı düşünürüz. Neticede yaşlı abilerimiz camiye gittiği zaman etrafında kendi akranlarıyla oturup sohbet edecekleri ortamlar hazırlamalıyız. Gençlerimiz çocuklarımız için bilgi evleri, teknoloji merkezleri olsun ki gençlerimizin hem başarıları artsın hem eğitim almak için başka ilçelere gitmesin. Mahallerimizde kaldırımı, asfaltı düzgün olsun ki herkes çamura basmadan evine rahat bir şekilde gitsin. Herkes benim Başakşehir Belediye Başkanlığım dönemimde yaptıklarımı bildiği için 'Başkan oralar gibi yapacak mısın?' diye soruyorlar, daha güzelini yapacağız. Başakşehir kalfalık dönemim idi, Büyükçekmece ustalık dönemim olacak” dedi.