(Görüntülü) Mevlüt Uysal: Büyükçekmece yatay mimarinin en güzel örneği olacak

İSTANBUL,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, vatandaşlarla, 'Seçmenle Buluşma' programında bir araya geldi. Uysal, yatay mimariye dikkat çekerek “Biz burayı İstanbul’un en güzel ilçesi yapacaksak yatay yapılaşmanın da en güzel örneğini göstermeliyiz” dedi.





31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de bir otelin konferans salonunda, 'Seçmenle Buluşma' programında bir araya geldi. Büyükçekmece’yi kazandığı taktirde, İstanbul’un en güzel ilçesi haline getireceğinin sözünü veren Mevlüt Uysal, bu güne kadar çıkan söylentilere de cevap verdi.





İLÇE BELEDİYESİ HİZMET GELMESİ İÇİN ALTLIĞINI OLUŞTURMALI





Başkan Mevlüt Uysal, İBB tarafından yapılan hizmetlerde ilçe belediyesinin rızası olamsı gerektiğini söyleyerek, “Sen kazanamazsan AK Parti’ye oy verilmedi diye Büyükçekmece’yi cezalandıracak mısın? Buraya hizmet vermeyecek misiniz? Diye soruyorlar. Eğer İlçe belediyesi güzel şeyler yaparsa, o ilçede çok güzel hizmetler olur. Güzel şeyler yapmaz ise Büyükşehir her itiraza rağmen zorlayarak bir şey yapamaz. İlk belediye başkanlığı adaylığım açıklandıktan sonra, Muratçeşme’de bir toplantıya gittim. Bir vatandaşımız kalktı dedi ki, ‘başkanım çok büyük bir problemimiz var. Bizim mezarlık sorunumuz var, mezar yerimiz yok’ dedi. 1 Nisan’dan sonra Mevlüt Uysal kazanırsa bu sorunu çözdü diye herkese duyur dedim. Niye söyledim bunu, çünkü Büyükçekmece kadar mezarlık problemini rahat çözecek başka ilçe yok. Niye çözülmüyor, sadece ilçe belediyesinin bunu çözme adına bir adım atmıyor. Büyük şehir olarak biz nasıl çözebiliriz, ‘orası olmaz’ ‘burası olmaz’ dediklerinden dolayı ciddi problem var. Sahilde bunu görüyorsunuz, Büyükşehir olarak hadi güzelleştirelim dediğimizde‘olmaz’ diyorlar. Büyükşehir gelip orayı kavga kıyamet, her şeye rağmen düzeltelim nasıl diyecek. Dolayısıyla, biz Büyükşehir olarak her yere eşit hizmet veriyoruz. Ancak İlçe belediyesi hizmet gelmesi için altlığını oluşturmaz ise yapabileceğimiz bir şey yok” diye konuştu.





YATAY YAPILAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ GÖSTERMELİYİZ





“Mevlüt Uysal gelirse burası esenyurt’a dönecekmiş diye söyleniyormuş. Beni buraya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday olarak gönderdi. ‘Beş katın üstünde yapılaşma olmayacak, İstanbul’da artık yatay Yapılaşma olacak’ talimatı verdi. Büyükçekmece’de hakikaten yüksek yapılaşma yapma imkanımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz burayı İstanbul’un en güzel ilçesi yapacaksak yatay mimarinin da en güzel örneğini göstermemiz lazım. Biz eğer bu hizmetleri yapmaz ve yapamazsak hesabını sorun” ifadelerini kullandı.