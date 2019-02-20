(Görüntülü) Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (4)

KOCAMAZ: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞ



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelip balkon konuşması yaptı. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle konuştu:



"Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5'ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1.5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, 'Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar" dedi.



'SAKİN OLUN'



Kendisine dektek olmak için belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, "Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. 'Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi' anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. Ya Burhanettin Kocamaz'ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda" diye konuştu.



Bu arada Başkan Kocamaz'ın konuşması sırasında kalabalıktaki bazı kişilerin üzgün oldukları görüldü.