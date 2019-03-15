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(Görüntülü) Meral Akşener: Olayı buraya getiren kullanılan dildir

Mehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA, ()- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Terör öyle bir şeydir ki; bir gün gelir, seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve...

Mehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA, ()- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Terör öyle bir şeydir ki; bir gün gelir, seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve yabancı liderlere çağrıda bulunulması gerektiğini ve takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olayı buraya getiren kullanılan dildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde yaptığı mitinglerin ardından geceyi kentte geçirdi. Bu sabah konakladığı otelden ayrılan Akşener, Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'i parti otobüsüyle gezdi. Akşener, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir Caddesi ile Kuyucumlar Çarşı'sına geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelip parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener burada Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir ve Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'ı halka tanıttı. Partisinin meydandaki seçim standını ziyaret eden Akşener'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Akşener, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenlendi. Şu an için 49 şehit var, yaralılar da var. Ülkemize ve İslam alemine baş sağlığı diliyorum. Dünyada oluşturulan İslamofobi, siyasi liderlerin konuşma biçimi nedeniyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Dünyadaki liderleri ve siyasetçileri bu konuda sağduyuya, ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bilgi almadan kesin konuşmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı bilgi notunu da okudum. Dolayısıyla Yeni Zelanda polisinin verdiği bilgiye göre saldırıyı yapan kişinin 2 yıldır planladığı yönünde bir bilgi var, ama kesin olmadığını da söylüyorlar. Benim anlatmaya çalıştığım konu şu, dünyada bilenen devlet adamlarının, bilenen siyasetçilerin, inanç üzerinden, Müslümanlar üzerinden siyaset yaptığını, seçim kazandığını, Avrupa Birliği ülkelerinde bunu her seçim zamanı görüyoruz. Bunların terk edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçları itibariyle son derece acı oluyor. Terör öyle bir şeydir ki; bir gün gelir, seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve yabancı liderlere çağrıda bulunulması gerektiğini ve takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olayı buraya getiren kullanılan dildir. Bizim dinimiz 'adam öldür' diyen bir din değil. Cami, kilise, havrada insanlar ibadetlerini yerine getiriyor. İbadetgahta bunu böyle getiren bir sistem var. Batılı ülkelerin ve liderlerinin dikkat etmesi gerekiyor."

Akşener, daha sonra programı kapsamında Akhisar'a geçti.

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