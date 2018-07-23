(Görüntülü) Mehmet Muş: Bedelli askerlik süresini 21 gün olarak teklif edeceğiz (2)

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik süresine ilişkin "28 günlük bedelli askerlik süresinin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, 25 yaş ve üstü için geçerli olan bedelli askerlik maliyetinin 15 bin lira olduğunu anımsatarak 28 gün olarak belirlenen gün sayısının 21'e düşürülmesi için komisyonda önerge vereceklerini söyledi. Tüm kesimleri dinleyerek teklifi oluşturduklarına dikkati çeken Mehmet Muş, kararı milletvekillerinin vereceğini bildirdi. Muş şöyle konuştu: "Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük teklfimiz bugün görüşülecek. Ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. 21 günlük temel askerlik eğitiminin ifa edilmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu hizmetten yaralanacak ve askerlik görevini yerine getirmiş olacaktır. Teklif hazırlanıyorken tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri, talepleri dikkate alındı. Belli bir grup değil tüm grupların, paydaşların bu anlamda ilgili taraflarının tamamının görüşü dikkate alınarak hazılanmıştır. Milli Savunma bakanlığı da söz konusu. Onları ilgilendiren bir mesele bu. Onların görüşleri önemli. Bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız. Taktir TBMM'nin değerli milletvekillerinin." 'TÜM TARAFLARI DİNLEYEREK TEKLİFİ 21 GÜN OLARAK REVİZE EDECEĞİZ' Mehmet Muş, 28 günlük bedelli askerliğe ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının anımsatılması üzerine "MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz cumhur ittfakını bu dönemde de sürdüreceğimizi söyledik. Her partinin farklı görüşleri olabilir ama şu an itibariyle tüm tarafları dinleyerek teklifi 21 gün olarak revize edeceğimizi ifade ediyorum. TBMM'nin değerli milletvekilerinindir karar." dedi. 'USUL VE ESASLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BIRAKIYORUZ' Mehmet Muş, firarilerin durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Firariler konusu geldi. Usul ve esaslarla ilgili yetki Milli Savunma Bakanlığına verilmektedir. Askerlik meselesini ilgilendiren vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hareket edecektir. Teknik boyutu usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığına bırakıyoruz. Onlar bununla ilgili çalışma yapacaktır." Haber-kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,()