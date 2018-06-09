(Görüntülü) MEHDİ EKER: AK PARTİ'NİN DESTEKLEDİĞİ YATIRIMLAR TAMAMLANIRSA, PKK DAĞA GÖTÜRECEK GENÇ BULAMAYACAK

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, partilelerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini söyleyen Eker, "Diyarbakır'a, AK Parti'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa, PKK dağa götürecek genç bulamayacak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Hani ilçesi ve Gürbüz ile Kuyular mahallelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Gürbüz mahallesine yapan Eker, vatandaşlarla bir araya gelerek, AK Parti'ye destek istedi. Kürtçe, Türkçe ve Zazaca seçim çalışmalarını yürüten Eker'i Gürbüz ilçesinin ardından gittiği Hani ilçesinde yoğun bir kalabalık karşıladı. '24 HAZİRAN GÜNÜ İSLAM COĞRAĞYASINDA YAŞAYANLAR ERDOĞAN İÇİN DUA EDECEK' Hani ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret eden Eker, burada yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da, bütün İslam ve mazlum coğrafyasında yaşayanlar, aynı sizin gibi, Müslüman kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisi AK Parti'nin başarısı için dua ediyor olacak. Herkes gözünü ona dikmiş. Bunun içindir ki, yabancılar da, bir takım karanlık odaklar da, terör örgütleri üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Türkiye'yi hedef almışlar. Ama yağma yok. Biz Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız ve onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Tabi, üzerlerine vazifeymiş gibi birileri kalkıp, 'Seni başkan yaptırmayacağız' demişti ya, biz de işte onlara inat diyoruz ki, seni başkan yaptıracağız" diye konuştu. 'DİYARBAKIR TERÖRÜN GÖLGESİNİN ALTINDA KALDI' Konuşmasında terör örgütü PKK'nın bölgeye yaşattığı tahribatları da dile getiren Eker, Diyarbakır'ın terörün gölgesinin altında kaldığını belirterek, "AK Parti'nin bolluk ve bereket günlerinde komşu vilayetler faydalandılar. Ama Diyarbakır terör yüzünden yeteri kadar özel yatırımcının ilgisini çekmedi. Sebebi ise, terördür. Çünkü yatırımcı önce güvenlik diyor. PKK terör örgütü şantiyeyi bastı mı? Bastı. Yola mayın döşüyor mu? Döşüyor. İşçileri kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Makinaları yakıyor mu? Yakıyor. Diyarbakırlı'dan ne istiyorsun sen? Kabus gibi çökmüşsün, bu şehir ileri gitmesin diye, ekonomisi büyümesin diye, yatırım artmasın diye bütün sabotajlar, provokasyonlar, saldırılar bunun içindir. Eğer, Diyarbakır'a AK Parti'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa PKK, dağa götürecek genç bulamayacak. Öyle ya, insanın işi olursa, karnı tok, sırtı pek olursa, o zaman kimse o çocukları kandırıp dağa götüremez, Kürt çocuklarının kanları da dökülemez, annelerin yüreği de yanmaz."dedi.