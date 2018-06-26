(Görüntülü) Meclis, 27'nci dönem milletvekillerini bekliyor 

TÜRKİYE Büyük Meclisi (TBMM), seçimlerin ardından mazbatalarını alacak 27'nci dönem milletvekillerini karşılamaya hazırlanıyor. Yeni milletvekilleri, yarından itibaren mazbatasıyla Meclise gelerek kaydını yaptırabilecek.Milletvekilliği Hizmetleri Başkanlığı, mazbatalarını alacak 27'nci dönem milletvekilleri için şeref holünde karşılama stantları kurdu. Türk bayrakları ve TBMM flamalarının asıldığı holde milletvekillerini 3 giriş kapısında bulunan mihmandarlar karanfil, çikolata ve kolonya ikramıyla karşılayacak. Mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim edecek olan milletvekilleri, kaydını yaptıracak. Evraklarını teslim eden milletvekillerinin genel kurul oylaması ve yoklaması için parmak izleri de alınacak. Rehber eşliğinde Meclisi gezecek olan milletvekilleri için tanesi 150 lira olan altın kaplama TBMM armalı rozet satılıyor.