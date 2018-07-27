(Görüntülü) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz

ANTALYA'ya çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok konuşmaktansa icraatları göstereceklerini belirterek, "Bismillah deyip başlıyoruz" dedi. Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör ve sivil toplum buluşmaları öncesinde Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından Hükümet Konağı'nda karşılanan Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanının Antalyalı olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Sektörden birisi, sektörün en yenilikçi fikirlerine sahip temsilcisi olarak atanmanız hem Antalya'da hem sektörde gerçekten büyük heyecan yarattı. İnşallah bu heyecanla beraber sizin liderliğiniz ve önderliğinizde bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, sektörümüz, sektörün sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, yerel yönetimler hep beraber Türkiye'yi turizmdeki hedeflerine hep birlikte ulaştırırız diye temenni ediyorum. İlk valilik ziyaretini ata toprağınız, memleketiniz Antalya Valiliği'ne yapmış olmanızdan dolayı da mutluluk duyduğumu ifade ederek, hayırlı olsun" diye konuştu. Bakan Ersoy ise öncelikle kente gelme nedeninin baba toprağı olması değil, Antalya'nın haklı başarısı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Turizmde lider başkent. İstanbul'la yarışıyor, şu anda lider, açık ara önde. Tabii inşallah İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız. Benim liderliğimde dediniz, teşekkür ederim ama turizm bir kişiyle olacak iş değil. Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Bunları hep beraber göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız. Aynı Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonların içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızla yansıtacağız. Bunu hep beraber yaşatacağız." Vali Münir Karaloğlu'nu da öven Bakan Ersoy, “Antalya Valimiz, turizme çok yakışan bir vali. Ben kendisini bakan olmadan önce de gözlemliyordum. Bizi bizim kadar, turizmcileri turizmcilerden daha iyi savunan bir vali görmedim. İlk örneği sizsiniz, inşallah diğer bölgelerimizdeki valilerimize örnek teşkil eder. Bismillah deyip başlıyoruz" dedi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Kente indiğinden beri Antalyalıların kendisini iyi kucakladığını belirten Bakan Ersoy, "Sorunları beraber yaşadık, beraber de çözeceğiz. Antalya'daki bürokrat ve seçilmiş arkadaşlarımız hepsi konularına vâkıf, sadece biraz ivme kazandırmak gerekiyor. O ivme için de bizi atadılar. Hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çok konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu. Bakan Ersoy'u Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın kendisi için çok büyük onur olduğunu belirten Menderes Türel da "Zatıaliniz Antalya turizmine çok önemli katkıları olmuş, bizim de senelerce turizm sektöründe mesai yaptığımız çok önemli büyüğümüzsünüz. Ve şimdi de sektörün başında turizm politikalarını yönetmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı olarak çok önemli katkılar sağlayacağınıza şahsen eminim. Antalya'nın bir evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor olması bizim de en büyük şansımız olacak. En azından size sorunlarımızı anlatmanın çok kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten senelerdir bu sorunları birlikte yaşadık. Şimdi inşallah sorunları gayretlerimizle çözeceğimize inanıyorum" dedi.