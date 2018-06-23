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(Görüntülü) Kılıçdaroğlu’dan soğan ve patates değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gimat Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve esnafla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada üretmenin önemine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gimat Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve esnafla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada üretmenin önemine değinerek şunları söyledi: “Üretmek en sihirli sözcüktür. Bir ülke üretirse, bütün dünyada saygınlığı vardır. Alınteri dökmektir üretmek. Otel sahibi, sanayici de ürettiriyor. Osmanlı’nın batışı üretimden kopmasından kaynaklanır. Biz bu ülkede Güney Kore’den önce otomobil ürettik, ama bizim bir otomobil markamız yok. Osmanlın'ın batışı nedenlerinden biri de borçlanmadır. Cumhuriyet bu gerçeği gördüğü için üretimle başlamıştır. Bugün Türkiye’de egemen güçlerin oyunu oynanıyor. Namuslu siyaset yok. Cebini değil, halkını düşünen siyaset olacak. Soğan ve patates fiyatları arttı. Tarım Bakanı ‘nasıl arttı, hayret içindeyim’ diyor. Geleceği göremiyorsan, istifa edeceksin, beceremiyorsan ayrılacaksın. Elin oğlu 50 yıl sonrasını planlıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olmaz.” ‘TERÖR BİTECEK SÖZ VERİYORUM’ Kemal Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde terörü bitireceklerini söyleyerek, "4 yılda yeni bir dış politika benimseyeceğiz. Terör de bitecek merak etmeyin. Silahla bitmez, akılla biter. Ve kararlıyız. Bitseydi, 35 yılda biterdi. Siz bölgede kimseyi aç bırakmazsanız, herkesin yaşam tarzına saygı gösterirseniz, niye bitmesin terör” dedi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilir, millet ittifakı da Meclis'te çoğunluğu sağlarsa enkaz edebiyatından söz etmeyeceklerini Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi. Nursima KESKİN / ANKARA

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