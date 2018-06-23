ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
23 Haziran 2018 Cumartesi 19:56
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