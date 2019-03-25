Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar (3)

BARTIN’DA HALKA HİTAP ETTİ  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan Bartın’a geldi. Kılıçdaroğlu seçim otobüsünden halka seslendi. Belediye Başkanı Adayı Mehmet Arslan’a destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bütün...

BARTIN’DA HALKA HİTAP ETTİ 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan Bartın’a geldi. Kılıçdaroğlu seçim otobüsünden halka seslendi. Belediye Başkanı Adayı Mehmet Arslan’a destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bütün Bartın’ı kucaklayacaksınız. Hiçbir ayırım yapmayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Bu mahalle bana oy vermedi diye, o mahalleye hizmet götürmeyeceğim diye bir düşünce içerisinde olmayacaksınız. Ancak bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Onun dışında bütün Bartın’ı kucaklamasını isterim. İkincisi bütçe görüşmelerinde dedim ki asgari ücret net 2 bin 200 olmalı, bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Ama burada Bartın’da 2 bin 20 lira, şimdi bizim başkan gelecek sizlerin oylarıyla koltuğa oturacak ve 1 Nisan’dan itibaren Bartın Belediyesi’nde asgari ücretle çalışan herkesin aylığı 2 bin 20 değil, 2 bin 200 lira olacak. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Ve 3’üncü hiç kimsenin işine son vermeyeceksin Sayın Başkan, kimsenin aşıyla işiyle uğramayacaksın. Yeter ki çalışsın alın teri döksün çalışsın. Hepinizden Belediye Başkan Adayımıza destek istiyorum.”dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldak Havalimanı'ndan uçakla İstanbul’da gitti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328