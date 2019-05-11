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(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Gazeteci, 'birilerini eleştirdi' diye öldürülmek amacıyla dövülür mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralanan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci 'bir programa katıldı' diye, 'düşüncelerini...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralanan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci 'bir programa katıldı' diye, 'düşüncelerini aktardı' diye veya 'birilerini eleştirdi' diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü? Şu ana kadar failler konusunda herhangi bir şey kamuoyuna yansımış değil. Ama bu faillerin mutlaka en kısa sürede bulunması, yargıya teslim edilmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından çıkışta açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum; Türkiye nereye gidiyor? Türkiye yönetiliyor mu? Bir gazeteci bir televizyon programına katılır, evine giderken 7 kişi ellerinde sopayla gazeteciyi öldüresiye dövmek amacıyla yola çıkarlar ve 7 kişi saldırır. Hayati tehlikesi şu anda yok. Doktorları hemen müdahale ediyor. Gerçekten son derece üzgünüm" diye konuştu.

'FAİLLERİN YAKALANMASI LAZIM'

"Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci 'bir programa katıldı' diye, 'düşüncelerini aktardı' diye, veya 'birilerini eleştirdi' diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü? Şu ana kadar failler konusunda herhangi bir şey kamuoyuna yansımış değil. Ama bu faillerin mutlaka en kısa sürede bulunması, yargıya teslim edilmesi lazım" diye konuştu.

'İKTİDAR TARAFINDAN TEPKİ GELMELİ'

Kılıçdaroğlu, yargının da kan kaybettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yargının oturup buna bir bakması lazım. Polisin failleri süratle yakalayıp yargıya teslim etmesi lazım. Türkiye nereye gidiyor? Bu gazeteci öldürülmeli mi, bu olağan, sıradan bir olay mı? Bir insanın düşüncesini beğenmeyebilirsiniz; ama düşüncesini beğenmediniz diye bir insanı gidelim hep beraber elde sopalarla linç edelim ve öldürelim. Şu ana kadar iktidar tarafından tepki gelmemesi de büyük bir acı olarak karşımızda duruyor. Oradan da tepki gelmeli. Failler bulunmalı ve bunlar yargılanmalı. Hangi görüşten olursa olsun, bu bağlamda bütün gazeteci arkadaşlarımın bu olaya sahip çıkmasını istiyorum. Bu olay, sıradan bir olay değil. Bu olay Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda da zedeliyor. İktidarı beğenmeyen gazeteciler öldürülecek, eleştiren gazeteciler dövülecek, sokağa çıkamayacak, gazeteleri satılamayacak bir atmosferi bir anlamda dünyaya yaymak istiyorlar. Bundan rahatsızız. İktidar sahiplerinin de bundan rahatsız olması lazım."

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