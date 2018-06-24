(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Biz umarım yarın güzel bir Türkiye'ye uyanacağız
24 Haziran 2018 Pazar 17:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Lösemi hastası Ece ilacını bekliyor
- 2(Görüntülü) 8 yaşındaki Betim tedavi...
- 3"'Kalp Check-Up’ı hayat kurtarıyor"
- 48 yaşındaki Betim tedavi için Makedonya'dan...
- 5Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap...
- 6(Görüntülü) Kağıthane'de 530...
- 7Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor
- 8Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi
- 9(Görüntülü) “Önemli olan karbonhidratlı...
- 10Uluslararası arenada organ bağışı farkındalığı...
- 1İESU’nun mezuniyet heyecanı
- 2(Görüntülü) İGÜ, yabancı bilim insanlarını...
- 3İGÜ, yabancı bilim insanlarını uluslararası...
- 4(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi...
- 5İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 62 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda
- 7Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara...
- 8Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar...
- 9(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 10(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Van'da hastalar sandığa...
- 2Oy kullanan sahile koştu
- 3(Görüntülü) Beşiktaş'ta seyyar...
- 4DHA SEÇİM BÜLTENİ-24
- 5Beşiktaş'ta seyyar sandıklar boş...
- 6(Görüntülü) Atatürk Havalimanı’nda...
- 7(Görüntülü) Sandıklar kapandı, oylar...
- 8Fotoğraflar // İstanbul'da oyların...
- 9(Görüntülü) Sivas'ta oyların sayımına...
- 10(Görüntülü) Van Valisi Murat Zorluoğlu,...
- 11BEŞİKTAŞ'TA SEYYAR SANDIKLAR BOŞ...
- 12Ağrı'da kendisini 'gözlemci'...
- 13Başbakan Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı...
- 14(Geniş haber) - Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- 15Başbakan Yıldırım: Erzurum'da 2...
- 16 (Ek) - Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya...
- 17Tekerlekli sandalyede okula getirildi, ismi...
- 18Hafif ticari araç, motosiklete çarptı:...
- 19(Görüntülü) Sandıklar kapandı oy sayımı...
- 20Başbakan Yıldırım: Erzurum'da 2...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:04
|05:26
|13:18
|17:19
|20:48
|22:50