(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (4)

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KILIÇDAROĞLU, ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'daki miting ve yerel seçim çalışmalarının ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. CHP'nin seçim bürosunda partililerle bir araya...

KILIÇDAROĞLU, ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'daki miting ve yerel seçim çalışmalarının ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. CHP'nin seçim bürosunda partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Hükümeti eleştirerek tarımsal ürünlerde ithalatın arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Bakınız, Adıyaman'ın tütünü meşhurdur değil mi? Türk tütünü dediğin zaman bütün dünya durur. Size rakam vereceğim. 2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman üretmez de tütün ithal ederiz? Neden? Dolayısıyla milletvekiliniz var, sizin parlamentodaki sözcünüz. Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa dile getirir. Dolayısıyla birlikte Türkiye'ye huzur getirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yaşamalıyız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Güzel Türkiye için, huzurlu Türkiye için, bereketli Türkiye için, her evde aşı, işi olan bir Türkiye için hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İskender Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'ın simgesi olan Nemrut Dağı biblosu hediye etti. Kılıçdaroğlu programın ardından Adıyaman'ın Besni ilçesine hareket etti.

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