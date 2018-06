(Görüntülü) Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (2)

TİCARET VE SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Ata Sadıkoğlu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, üyelere hitap etti. Türkiye'nin büyüme rakamlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, faize tepkisini sürdürürken, "Baktığımız zaman bu kaynaklar yatırıma ayrılsaydı, üretim ekonomisi olsaydı o zaman Türkiye farklı bir noktada olurdu. Bu süre içinde son 14 yılda hükümetin harcadığı para 2 trilyon 94 milyar dolar. Geçmiş 79 yılda harcanan para da 713 milyar dolar. 2 trilyon dolar nereye harcandı, ne yapıldı?" dedi. Demokrasinin kısıtlanmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer demokrasi kısıtlanıyorsa, insanlar düşüncelerini açıkladıkları için ertesi gün, vergi müfettişleri gelip, hesaplarını inceliyorsa, orada demokrasi büyük yara almış demektir. Biz kendi ülkemizde güçlü bir demokrasiden ve aynı şekilde üretim politikalarından yanayız. Beton ekonomisi değil üretim ekonomisi. Ürettiğimiz zaman, güçlü, dünyada söz sahibi olur, borçlanmaz ve üretimimizi dünyanın her ülkesine satabiliriz" diye konuştu. 'DÜNYADA EN YÜKSEK FAİZLE BORÇLANAN İKİNCİ ÜLKEYİZ' İş insanlarının sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Bizim üretim ekonomisi üzerinde durmamız ve tasarruflarımızı yatırımlara yönlendirmemizin temelinde güçlü bir devlet yaratmak, işsizliği azaltmak ve borçla ekonomiyi büyütmemek, tam tersine ticaret yaparak, ürettiğimiz ürünleri satarak karşılığında döviz elde ederek ekonomimizi büyütmek var. Çünkü borç alan emir alır, borç alan bir süre sonra yakayı borçlunun elinden kurtaramaz. Bizim son 16 yılda dışarıya ödediğimiz faiz 151 milyar 34 milyon dolardır. Buradaki temel sorun şudur; elbette her ülke borçlanabilir, kredi alabilir ama bugün bizim borçlanma faizimiz dünyanın en yüksek faizlerinden birisidir. Yani dünyada en yüksek faizle borçlanan ikinci ülkeyiz. Arjantin'den sonra Türkiye geliyor" dedi. 'TÜRKİYE'NİN TEFECİ TUZAĞINDAN KURTULMASI LAZIM' Türkiye'nin ekonomide dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini yineleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Türkiye, Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülkedir. Bizim otomobilimiz yok, yeni yeni üretilmeye çalışılıyor. Ama Güney Kore'nin 3 otomobil markası var. Türkiye'nin tefeci tuzağından kurtulması lazım. Biz kendi ülkemize demokrasiyi getirmek zorundayız. Şu anda devletin hiçbir şeyi planlanmıyor. Niye? Çünkü Devlet Planlanma Teşkilatı kapandı. Hiç kimse önünü görmüyor. Hiçbirinizin can ve mal güvenliği yoktur. Şu anda bir KHK ile hepinizin mal varlığına el koyabiliriz. Bir de dosyaya gizlilik kararı koyarız; avukat tutarsınız, neden tutuklandığınızı öğrenemezsiniz. Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Bu hukuk sistemine yabancı sermaye gelir mi? OHAL, niye OHAL var? FETÖ olayı bitti, bunu ben söylemiyorum Sayın Başbakan, İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanı söylüyor. O zaman bu OHAL niye var? Hangi gerekçeyle var? Benim sizden istediğim, yaşanacak olan bir ekonomik krizde en büyük faturayı siz ödeyeceksiniz, ben ödemem, emekli maaşımı alıyorum, milletvekili aylığını onu da zaten siz ödüyorsunuz, sizin kaybedecek çok şeyiniz var, sandığa giderken hepiniz düşünün, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın." Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ata Sadıkoğlu, ziyaretinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kayısı hediye etti.