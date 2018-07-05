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(Görüntülü) Kayseri'de CHP'li delege Kaan: Kurultay çağrısına imza atmadım

KAYSERİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan 10 kurultay delegesi arasında ismi okunan avukat İbrahim Kaan, bu yöndeki bir çağrıya imza atmadığını belirterek, "Kesinlikle benim imzam bulunan...

KAYSERİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan 10 kurultay delegesi arasında ismi okunan avukat İbrahim Kaan, bu yöndeki bir çağrıya imza atmadığını belirterek, "Kesinlikle benim imzam bulunan bir basın açıklaması söz konusu değildir" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay yapılması yönünde Kayseri'de basın toplantısı düzenleyen, partisinin aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, kurultay isteyen 10 delegenin ismini okudu. Ancak ismi okunan delegeler arasında yer alan avukat İbrahim Kaan, bilgisi dışında adının söz konusu açıklamada yer aldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' fotoğrafını paylaşan Kaan, "Bugün basında yer alan basın açıklamasına dahilliğim yoktur. Kesinlikle benim imzam bulunan bir basın açıklaması söz konusu değildir. Tarafımızca, şahsen basın açıklamalarında beyanımız bulunmadığı sürece, itibar edilmemesini saygılarımla kamuoyu ile paylaşırım" ifadelerini kullanıldı.

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