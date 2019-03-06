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(Görüntülü) Kasapoğlu: Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar (2)

SPORCULARLA BULUŞTU Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerindeki temaslarının ardından merkezdeki Kent Meydanı'na geçti. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli dallardaki kurs gören öğrencilerle...

SPORCULARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerindeki temaslarının ardından merkezdeki Kent Meydanı'na geçti. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli dallardaki kurs gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzu olmayan ilçelerde yüzme havuzu sözü verdiğini, 6 ay içerisinde Diyarbakır'da havuzu olmayan ilçe kalmayacağını ve kentte yüzme şampiyonları yetişeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizler sporla birlikte barışın dilini, sporun o evrensel barış dilini, teröre karşı, ayrımcılığa karşı, bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı sanal bağımlılığa karşı kullanacağız. Ve gençlerimiz çok daha diri bir zihinle çok daha sağlıklı vücutlarla geleceğe daha güçlü rekabet gücü daha yüksek, aydın bireyler olarak yetişecekler inşallah. Bu gördüğümüz tablo Diyarbakır'ın spor şehri olduğunu herkese ispat eden bir tablo. Biz de bunu, daha da ileriye taşıma noktasında kararlıyız."

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, ardından kaykay boyaması yaptı. Bakan Kasapoğlu, meydanda sohbet ettiği gençlere kaykay da hediye etti.

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