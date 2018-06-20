(Görüntülü) Karamollaoğlu: Ülkede dip dalgayı oluşturan kesim, sandıkta patlayacak

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, () - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ülkede dip dalgayı oluşturan sessiz kesimlerin sayısının arttığını belirtti, “İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisinin ambleminin altına mührünü basacak” dedi. SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon’da düzenlediği mitinge katıldı. Meydan Parkı’nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, son aylarda dip dalgadan bahsettiğini belirterek, "Aslında insanlarımız dertlerine çözüm arıyor. Çözüm ararken bugünkü iktidardan da memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. Bunu sessiz söylüyorlar. Söyledikleri zaman yakınlarının başına bir sıkıntı gelir diye endişe ediyorlar. Esnafsa kendisinin tepesine bir gün binileceğinden endişe ediyor. Başka bir suçla itham edilmekle çekiniyorlar, sessiz kalıyorlar. Dip dalga dediğimiz bu. Bu insanların adedi arttı. Düne kadar kamuoyu yoklaması yapan şirketler ‘3 kişiye soru sorardık, 2’si cevap verir, 1’i vermezdi, genel bir kanaat ortaya koyabilirdik’ diyorlardı. ‘Zaman içerisinde 3 kişiden sadece 1’i sorumuza cevap verir hale geldi’ diyorlar. Ama son 3 haftadır öyle bir noktaya geldik ki ‘100 kişiye soru soruyoruz ancak 10’u cevap veriyor’ diyorlar. Yani 90’ı suskun.İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman bunlar patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisi'nin ambleminin altına mührünü basacak” dedi. 'ADALET OLMADAN DEVLET OLMAZ' Adaletin mülkün temeli olduğunu ve adalet olmadan devletin olamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, konuşmasını şunları dedi: “Adaletin zıttı nedir? Zulümdür. Büyükler ne demiş? Zulüm ile abad olunmaz. Yani zulüm ile zenginlik, ferah ve refah bulamazsınız. Bazıları ‘Var bulanlar’ diyorlar, ama bir bak tarihe hepsinin ahiri berbat olmuştur. Zulüm ile abad olanın, ahiri berbat olur. Onun için biz, yönetimdeki arkadaşlarımızı onlarla kızdığımız için değil, sevdiğimiz içim korumak istiyoruz. Onun için adalete ihtiyaç var. Eğer bu memlekette biz huzur istiyorsak adaleti mutlaka sağlayacağız. Kuvvetler ayrımı dediğimiz bu. Fakat her şey bununla bitmiyor. Biz yönetimde de bir takım kaide ve kurallara, prensiplere uyulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun başında güzel ahlak gelir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ne demek güzel ahlak, yalan söylemeyeceksin, hile yapmayacaksın, hile yapılmasına müsaade etmeyeceksin, yandaşlarını koruyup diğerlerini mahrum etmeyeceksin, yolsuzluğa fırsat vermeyeceksin, tarafgir davranmayacaksın, gizli işler çevirmeyeceksin, devlet şeffaf olacak, bunun için devlet denetlenebilir olacak. Bunlar olmadan, güzel ahlak olmaz. Bazı arkadaşlarımız öyle bir noktaya geliyor ki ‘efendim olsun yolsuzluk olsa da bir iki tane de iyi iş yapılıyor ya yeter bize’ diyor. Yetmez. Ahlak bir bütündür." 'KENDİ HALLERİNDEN ŞİKAYET EDİYORLAR' Kendisine sorunları nasıl çözeceğinin sorulduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Ben de latife olsun diye, herkesin dikkatini çeksin diye bir söz söyledim, tepeme bindiler. ‘Adama bak ya, bütün yatırımları durduracakmış’ dediler. Evet arkadaş iktidar bize gelirse, bunların kurdukları ama ülkeye hiçbir faydası dokunmayan bütün yatırımları durduracağız. O parayla çiftçimizi, besicimizi destekleyeceğiz. O parayla fabrika kuracağız. Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Yanıltmayın insanları. Sözün arkasını önünü kesmeyin. Tamamını dinlesin insanlar. Onun için iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Sanki 15 yıldır kendileri iktidarda değillermiş gibi kendi hallerinden şikayet ediyorlar, ‘İşsizlik arttı, bize komplo kurdular’ diye. Tamamda 15 yıldır sen bu ülkeyi yönettin. Kendi kendinden şikayet ediyorsun" diye konuştu. Karamollaoğlu'na konuşmasının sonunda 'Bilge başkan' yazılı 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.