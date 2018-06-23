(Görüntülü) Karamollaoğlu Eyüpsultan'da konuştu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-SAADET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan Meydanı'nda yaptığı mitingde, "Bu ülkede 90 yılda kurulan fabrikaların, Erbakan hocamızın temelini attığı, tamamladığı, faaliyete geçirdiği fabrikaların yüzde 95'ini yıkmakla işe başlamaz, bunun yanına yenilerini ekleriz. Bunların yıktıklarından en az üç, beş mislini iki, üç senede yeniden inşa edeceğiz" dedi.



Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan'da miting düzenledi. Mitinge Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekilleri adayları ile partililer katıldı. Karamollaoğlu, "Saadet Partisi mensupları olarak, seçimleri kesinlikle bir kavganın, husumetin parçası olarak görmüyoruz. Seçimler halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihi yaparken, biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz" dedi.





"BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ"



Seçim döneminde kendilerine iftiralar atıldığını aktaran Karamollaoğlu, "Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız fikir bazında karşımıza geçip, bizi politikalarımızla tenkit edeceklerine sadece suçlayarak, iftiralarda bulunarak, hakaret ederek, susturmaya çalışıyorlar. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Haksızlığa rıza göstermeyiz. Her zaman bu milletin emrinde olmaktan, hizmet etmekten iftihar duyarız. Biz Erbakan hocamızın talebeleriyiz" diye konuştu.





"ADALET OLMADAN ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR KALKINMA OLMAZ"



Karamollaoğlu Ak Parti'ye eleştirilerde bulunarak, "Biz Batı'nın önünde, İsrail'in önünde onların dediklerini yaptıktan sonra milletimizin karşısına geçip, sanki onlarla husumet içindeymişiz gibi bir oyunun içine girmeyiz. Adalet olmadan, sosyal adalet sağlanmadan ülkemizde ciddi bir kalkınma olmaz. Bu ülkenin maddi meselelerini tek tek çözeceğiz. İşsizliği ancak biz çözeriz. 15 yıl iktidarda kaldıktan sonra işsizlik tabiidir diyenlere şaşıyorum. Her üniversite mezunu iş bulmak mecburiyetinde değilmiş. Bırakınız üniversite mezununu ilkokul mezununa bile iş temin edecek politikaları üretmek mecburiyetindesin" dedi.





"ÜLKEMİZİ AVRUPA'NIN EN KALKINMIŞ ÜLKELERİ ARASINA SOKACAĞIZ"



Saadet lideri, şöyle devam etti:



Problemleri çözmekteki acziyetini itiraf edip, çözüm yolu arayacağına halkı, garibanı suçlamaya kalkıyorsunuz. Biz tarımı ve hayvancılığı öyle bir noktaya getireceğiz ki; et ithal eden, buğday ithal eden değil, bunların ihracatını yapıp, ülkemize döviz kazandıran bir noktaya getireceğiz. Fabrikaları yıkarak değil, kimse unutmasın bu ülkede 90 yılda kurulan fabrikaların, Erbakan hocamızın temelini attığı, tamamladığı, faaliyete geçirdiği fabrikaların yüzde 95'ini yıkmakla işe başlamaz, bunun yanına yenilerini ekleriz. Bunların yıktıklarından en az üç, beş mislini iki, üç senede yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizi Avrupa'nın en kalkınmış ülkeleri arasına sokacağız.





"KALBİMİZİ BÜTÜN İSLAM ALEMİNE, MAĞDURLARA AÇACAĞIZ"



Karamollaoğlu, "Bu arkadaşlarımız Erbakan hocamızı terk ettiklerinde bedenen onu terk etmediler. Kalplerinden, zihinlerinden onu sildiler. Onun fikirleri yerine Batının çürümüş fikirlerini inşa ettiler. İşte biz buna karşıyız. Biz yeniden kalbimizi bütün İslam alemine, mağdurlara açacağız" diye konuştu.