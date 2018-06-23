(Görüntülü) İzmir'de, Anavatan Partisi'nden İnce'ye ve Millet İttifakı'na destek

ANAVATAN Partisi İzmir İl Başkanı Doğan Erdin, İzmir teşkilatı olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ve Millet İttifak'ını destekleme kararı aldıklarını açıkladı.



Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı Doğan Erdin, seçimlere 24 saatten az bir süre kala, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ve Millet İttifak'ını destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Partilerinin genel başkanı İbrahim Çelebi'nin bazı il başkanlarının da onayını alarak Cumhur İttifakı'nı desteklediğini hatırlatan Erdin, kısa süre içerisinde parti içinde bir huzursuzluk başladığını öne sürdü. Doğan Erdin, "Genel Başkanımız İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamıştır. Bizden görüş alabilirdi. Birkaç kişinin desteğiyle o tarafa geçtiler. Biz muhalefet yapan bir partiyiz, birden bire hükümetin yanında yer almak sevenlerimizi rahatsız etti. 21 Haziran'daki mitingde il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile Sayın Muharrem İnce'yi izlemeye gittik ve gördük ki halk gerçekten 'AKP'ye tamam' diyor. Biz de dün akşam toplanıp, oy birliği ile Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Memleketin bundan daha çok faydalanacağını düşünüyoruz. Bizimle birlikte 28 il başkanımız da Millet İttifakı'nı destekleme kararı almış, bu kararını açıklayan Samsun İl Başkanımız da Genel Başkanımız tarafından görevinden alınmıştır. Bizim için koltuk değil vatan önemlidir. Millet İttifakı'nı tüm gücümüzle desteklediğimizi duyuruyoruz" dedi.



Seçimlere saatler kala bu açıklamayı yapmaları ile ilgili bir değerlendirme yapan Doğan Erdin, kalan sürenin yeterli olduğunu söyleyerek, "Bugün bu açıklamayı yaptık. İnternette paylaşımlar yapıyoruz. Yoğun bir şekilde telefonlar almaya başladık. Çok güzel ses getireceğiz. İnşallah Millet İttifakı kazanacak" diye konuştu.

