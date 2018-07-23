ANKARA () İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın genel başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü baskı ile ve memnuniyet verici sevgi ile karşılaştık. Ortak kararımızdır. Sayın genel başkanın iradeleri doğrultusunda ağustos ayında büyük kurultay yapma kararı almıştır" dedi.
(Görüntülü) İYİ Parti Sözcüsü Çıray: Genel başkanın tekrar genel başkanımız olması ortak kararımız (1)
ANKARA () İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın genel başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü baskı ile ve memnuniyet verici sevgi ile karşılaştık. Ortak kararımızdır. Sayın genel...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
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