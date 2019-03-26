(Görüntülü) İYİ Parti'li Dervişoğlu: 30 vilayetin 15'ten fazlasını 'millet ittifakı' kazanıyor

Taylan YILDIRIM- Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti'nin aday listelerinde terör bağlantısı olan kişilerin bulunduğu iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti: "Temennimiz, yerel seçimlerin, belediye başkan adaylarının çalışmalarının üzerinden yürütülmesiydi; ama görünen odur ki bu seçimlerde liderlerin siyasi rekabetine kurban edilmek durumuna düşüldü. Arzuladığımız bir şey değil. Zira kentler yönetilecek. Kentleri yönetecek belediye başkanları seçilecek. İstismardan beslenen siyasi anlayış yüzünden yine içinden çıkılamayacak bir tartışma ortamının içinde bulduk kendimizi. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısından başlayıp, cumhurbaşkanına uzanan bir tartışma yaşanıyor. Partimiz eleştiriliyor. Dün çıkan habere göre de İYİ Parti'nin adayları arasında PKK'lıların olduğunu söylemek gibi bir basiretsizlik yaşanıyor. Bunu şiddetle reddediyorum. İYİ Parti'nin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu listelerin mesulü benim. Türkiye'nin neresinde aday, meclis üyesi adayı varsa onun altında şahsımın imzası var. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Beni itham edenler önce akıllarını yemişlerdir. Hangi gelenekten geldiğimi herkes gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra milliyetçilik dersi alacak değilim." 'ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU'NUN, AKŞENER'İN YARIŞI DEĞİL' İYİ Parti'nin CHP ile ittifakının toplumsal kabul gördüğünü kaydeden Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunarak, şunları söyledi: "Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz bütün sorunları aşacak kudretimiz var. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'yla yarışıyor. İzmir'de Nihat Zeybekci, Tunç Soyer'le yarışıyor. Burada Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in yarışı söz sorusu değil. Kurgular yaptılar. Önce 'Beka problemi var' dendi. Var beka sorunu, sorumlusu sensin. 17 yıldır sen yönettin sonra getirdiler işi 'Bunların örgütlerle ilişkisi var'. Onlarla kimlerin ilişkisi var, ortaya koyduk. Oysa bu ülkede ekonomi konuşmamız lazım. Genel başkanımız çalışmayan fabrikaları, ekilemeyen tarlaları, gelecekten umudunu kesmiş işsiz gençleri anlatıyor. Biz ne konuşuyoruz? Beka, terör örgütü. İYİ Parti'lilerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, basın mensuplarının, ittifak yaptıkları partilerin adaylarının terör bağlantıları olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Ben kendi partimle ilgili sorumluluk alanımı söyledim, diğer siyasi partiler de elbette ki aynı özenle hareket etmiştir" diye yanıt verdi.