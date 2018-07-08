(Görüntülü) İYİ Parti'de grup başkanı Abdülvahap Andican oldu

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk grup toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Grup Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirildi.



43 milletvekiliyle Meclis'e giren İYİ Parti'nin TBMM'deki ilk grup toplantısı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantının açılış konuşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Toplantının devamında grup iç yönetmeliğinin okunarak, grup başkanı, grup başkanvekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, grup denetçi üyeleri ve grup disiplin kurulu üyelerinin seçimine geçildi.



GRUP BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU



Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'da Grup Başkanvekili oldu.