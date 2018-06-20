(Görüntülü) İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Iğdır'da konuştu 3
20 Haziran 2018 Çarşamba 17:36
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