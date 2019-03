(Görüntülü) İstanbul il başkanlarından ortak Yenikapı Mitingi açıklaması

İSTANBUL, () - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptılar.



24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ortak basın açıklaması yaptı.



“ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR”



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bugün Yenikapı’da MHP il başkanımızla beraber bir alan incelemesindeyiz. Burada gerçekten çok ciddi bir hazırlık var. Yarın tarihi bir günü yaşamak için yeniden tarihe not düşmek için burada bir hummalı çalışmayı yakından takip ediyoruz” dedi.



“KOLAYLAŞTIRICI TÜM ÖZELLİKLERİ SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ”



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şenocak, “17 Mart’tan beri burada gece gündüz bir hazırlık var. Pazar sabahına kadar aynı süratle devam ediyor. Burada özellikle kurmuş olduğumuz sahne geçen mitingimize göre biraz daha büyütülmüş hali. Yaklaşık 16 metre yükseklikte ve 145 metre eninde bir sahneden bahsediyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde izlemlerini sağlayabilmek için yaklaşık 170 metrekarelikte led ekranlar kullanıldı. Bu sahneyle alakalı yaklaşık 26 tır malzeme kullanıldı. Buraya gelen şehit, gazi ve engelli vatandaşların mitingi rahat izlemeleri için bir alan oluşturuldu. Gelen vatandaşlarımızın da buradaki mitingi izlemelerinin en kolaylaştırıcı tüm özellikleri burada seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.



“SAĞLIK ALANINDA HER TÜRLÜ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”



Mitinge gelen vatandaşların sağlık sorunu yaşamamaları konusunda her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Şenocak, “Geniş bir katılım olacağı için sağlık alanında da her türlü önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Yaklaşık 800 sağlık personeli görev almış olacak. 80 adet ambulans, 2 adet yoğun bakım ambulansı 1 adet obez ambulansı, 1 adet deniz ambulansı ve 1 adet ambulans helikopteri olacak. Gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza güzel bir İstanbul, güzel bir pazar günü ve güzel bir Yenikapı ruhu yaşatmak için hayatlarında en anlamlı bir gün oluşturabilmek için bu pazar gününü çok verimli geçirilmesi için sonuçlandırmış oluruz” dedi.



Yapılacak mitingde verilecek mesajlar hakkında konuşan Şenocak, şöyle konuştu:



“Yarın anlamlı ve tarihe not düşüleceği bir gün olarak biz yine söylüyoruz. Yenikapı ruhunun tekrar yaşatılması ve Cumhur İttifakı’yla beraber burada yapacağımız İstanbul Mitingi’mizin bu anlamda bizim içinde gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Genel başkanların özellikle seçime bir hafta kala burada verecekleri mesajların gerçekten çok anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızda burada verilecek mesajlara tanıklık edecek. İstanbul’daki tüm vatandaşlarımızı Yenikapı ruhunu yaşamak için buraya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın buraya bir anlam katacaklarını düşünüyorum. Genel başkanlar, 31 Mart seçim öncesine, Türkiye’nin beka sorununa, ülkemizin geleceği ve özellikle bu süreç içerisinde yapılan seçim sürecinde gördüğümüz oyunlara ilişkin muhakkak çok güzel mesajlar verilecektir. Yenikapı’da verilecek mesaj ülkemizin geleceği ile alakalı birçok mesaj verilecek.”



“YENİKAPI ALANI ÇOK CİDDİ BİR ANLAM İFADE EDİYOR”



MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, “Yenikapı alanı Cumhur İttifakı’nın oluşumuyla ilgili çok ciddi bir anlam ifade ediyor. 15 Temmuz sonrası sokakta oluşturulan ittifakın Yenikapı’da gerçekleşen ittifak bugün aynı alanda aynı ruhla Türk milletinin huzuruna çıkacağız. İstanbul’umuza, Türkiye’mize, Türk İslam coğrafyasına ve dünyaya büyük bir mesaj verecek. Dolayısıyla İstanbul’daki vatandaşlarımızı çok güçlü bir katılım sağlayacaklarını ve 31 Mart’a kadar çok enerjik bir çalışma yapacaklarını samimiyetle ifade etmek isterim. Yenikapı Türk milletinin yarınlarıyla ilgili önemli bir tarihi dönümü olacaktır. 31 Mart sonrası Türkiye ile ilgili farklı hayaller görmek isteyenlere karşı çok güçlü bir mesaj olacaktır. Vatan coğrafyasının içerisinde bulunduğu önem itibariyle coğrafyamızın etrafında şekillendirilmeye çalışılan farklı yapıların olduğu müddet içerisinde beka meselesine dokunmak isteyen kirli ellere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, basın açıklaması sonrası miting alanında yapılan çalışmaları yakından inceleyerek alandan ayrıldı.