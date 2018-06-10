(Görüntülü) İnce: “İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürüyorlar”

İSTANBUL, () – CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kadir Gecesi’nde düzenlenen iftar sofrasında halkla bir arada oruç açtı. İftar sofralarını miting alanına çevrilmesinin uygun bulmadığını belirten İnce, “İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürüyorlar” diye konuştu.





Beylik Pazarı’nda düzenlenen iftara katılarak yüz binlerce kişiyle aynı anda oruç açan Muharrem İnce, Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından yaptığı kürsü konuşmasında şunları söyledi:





“Ben bütün gün siyasi konuşmalar yaptım. 4 miting yaptım, 1 mitingim daha var. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenler var. Ben iftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Yeryüzü sofralarına gidiyorum. Halk tipi sofralara gidiyorum ama 5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum.”





Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Önümüzdeki hafta umut ediyorum ki bayram gibi bir bayram yaşarız. Şimdiden Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun diyorum. Önümüzdeki seçiminde bu ülke için bayrama dönmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.





İftar programı sonrası İnce ve İmamoğlu vatandaşlara karanfil attı.